05 октября 2025 в 20:20

Астрономы рассказали, когда случится первое осеннее суперлуние

Первое осеннее суперлуние произойдет с 6 по 8 октября

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В начале следующей недели две ночи подряд можно будет увидеть первое осеннее суперлуние 2025 года, когда полнолуние совпадет с наибольшим сближением Луны и Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Это произойдет в ночь с 6 на 7 октября и с 7 на 8 октября.

Хотя речь идет об относительно небольших изменениях (видимый размер самой большой из Лун превышает размер самой маленькой всего на 13%), разница по яркости может достигать 25% и даже больше, что обычно более чем заметно, — добавили в лаборатории.

Астрономы уточнили, что условия для наблюдения будут почти идеальными: Луна будет видна всю ночь на большой высоте. Чтобы ее заметить, нужно смотреть на горизонт, противоположный заходящему Солнцу.

Ранее научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый анонсировал программу из семи автоматических миссий к Луне, которые будут реализованы до 2036 года. Первым этапом станет запуск орбитального аппарата «Луна-26» в 2028 году, за которым последуют посадочные станции и миссия по доставке грунта.

