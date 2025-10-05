Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 19:27

Протестующие вновь перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси

Фото: Михаил Егиков/ТАСС

Протестующие снова перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси у здания парламента, сообщают жители города в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Полиция за происходящим наблюдает, но не вмешивается.

По призыву оппозиционного движения в соцсетях у парламента собралось около тысячи человек. Участники акции держат флаги Грузии, а также несколько флагов Евросоюза и Украины.

Спустя час после начала митинга протестующие вышли на проезжую часть и перекрыли движение. Организаторы заявляют, что акция носит мирный характер.

Накануне, 4 октября, ожесточенные протесты вспыхнули в Тбилиси после выборов в органы местного самоуправления, на которых лидировала правящая партия «Грузинская мечта». Сотни демонстрантов вышли на улицы столицы Грузии, перекрыв проспект Руставели. Толпа с флагами Евросоюза и США прорвала ограждение и ворвалась на территорию резиденции Орбелиани.

Первый замглавы Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе ранее сообщил, что силовики нейтрализовали подозреваемых в провозе оружия и боеприпасов, предназначенных для протестов в Тбилиси. По его данным, правоохранители изъяли все, что было у диверсантов.

Грузия
протесты
Тбилиси
оппозиция
