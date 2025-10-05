Клуб «Валдай»
Дмитриев оценил вероятность принятия США предложения Путина по ДСНВ

Дмитриев: США могут согласиться сохранить ограничения по ДСНВ

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вероятность согласия США с предложением главы России Владимира Путина по продлению положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год является высокой, заявил спецпредставитель президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале. Такую оценку он связывает с недавним заявлением американского лидера Дональда Трампа, который назвал российскую инициативу хорошей идеей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложения президента РФ Владимира Путина о сохранении ограничений по Договору о сокращении наступательных вооружений звучат как хорошая идея. <...> Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп назвал хорошей идеей инициативу Путина по продлению ДСНВ. Российский лидер предложил сохранить действующие ограничения на дополнительный срок — 12 месяцев после февраля 2026 года.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не выдвигала инициативу по поиску «творческих решений» для дальнейшего продления ДСНВ. По ее словам, документ не предусматривает подобной опции, а его продление потребовало бы нетривиального подхода.

