Посадите осенью и забудьте до мая! Весной весь сад в абрикосовых шапках — цветок для тех, у кого нет времени на капризы

Хризантелла — это настоящая осенняя звезда, которая зажигается в саду, когда другие цветы уже готовятся к зимнему сну! Этот цветок сочетает в себе очарование астры и стойкость хризантемы. Его нежные, похожие на ромашки цветы создают солнечное настроение даже в пасмурные дни. А какой у неё характер — настоящая сибирячка! Она обладает высокой зимостойкостью и прекрасно переносит неблагоприятные погодные условия.

Её жесткие лепестки не повреждаются дождем, а мощная корневая система обеспечивает устойчивость к полеганию. Посадите семена под зиму, и уже в следующем сезоне вы получите шикарные кусты высотой до 80 см, усыпанные крупными соцветиями диаметром 12-15 см. Этот сорт порадует вас продолжительным цветением с августа по сентябрь и станет ярким акцентом в вашем осеннем саду, не требуя при этом сложного ухода.

