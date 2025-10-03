Шутка про «Орешник», пикапы для трупов, Троянова в розыске: что дальше

Президент России Владимир Путин пошутил про название ракеты «Орешник», инструкторы и офицеры НАТО попали под обстрел в ресторане под Харьковом, актрису Яну Троянову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) объявили в международный розыск — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Путин пошутил про «Орешник»

Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» пошутил про название ракеты БРСД «Орешник». Он также отметил, что у России есть много сверхсовременных систем оружия.

«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же „Орешник“. Не „Орешкин“, а „Орешник“», — отметил глава государства.

По его словам, в стране могут появиться новые системы гиперзвукового оружия. Как подчеркнул российский лидер, из того, что было запланировано, «ничего не забыто». Президент добавил, что отечественные оружейники продолжают работу.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Михаил Метцель/ТАСС

Как заявил заместитель начальника генштаба белорусской армии Виктор Тумар, западные страны активно обсуждают размещение российского тактического ядерного оружия и комплекса «Орешник» в Белоруссии, поскольку признают их мощным фактором сдерживания. По его словам, это оружие обладает значительной мощью и предназначено для применения в крайних ситуациях.

«„Орешник“ и тактическое ядерное оружие — оружие, которое имеет большое могущество действия и предназначено для того, чтобы применять его только в крайних случаях. <…> Оно является оружием стратегического сдерживания. <…> Почему возникает в информационной сфере вся вот эта шумиха вокруг этого оружия? Потому что они (страны Запада. — NEWS.ru) недовольны этим, потому что это сдерживает непосредственно их», — уточнил замглавы генштаба.

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на пленарном заседании высокого уровня в штаб-квартире ООН подчеркнул, что размещение «Орешника» в республике является сугубо оборонительной мерой, а не бездумной гонкой вооружений. Он отметил, что страна была вынуждена пойти на это для гарантии своей безопасности после того, как законные озабоченности республики были проигнорированы.

«Мы не ввязываемся в бездумную гонку вооружений, мы не провоцируем дальнейшую конфронтацию. Наш ответ асимметричен, он носит сугубо оборонительный характер», — заявил министр.

Как отметил заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, западные страны принципиально раскручивают истерию из-за «Орешника». По его словам, таким образом они пытаются обосновать увеличение расходов на поддержку Украины.

«Основная цель именно в том, чтобы увеличить военные расходы, причем не столько против „российской угрозы“, сколько на поддержку Украины. При этом аргументы, навязанные европейскому обывателю, уже перестают работать. Люди не хотят тратиться на Украину, жертвовать социальными благами», — пояснил эксперт.

ВС Украины Фото: Социальные сети

По его словам, ситуацию пытались нагнетать и вокруг учений «Запад-2025» в Белоруссии. Однако западной пропаганде было не за что зацепиться, пока не стало известно, что в рамках маневров было отработано развертывание «Орешника».

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путин лично запретил нанесение ракетного удара по центральному району Киева. Речь шла о возможной атаке комплекса «Орешник» на улицу Банковую, где расположена официальная резиденция лидера Украины Владимира Зеленского.

«Инсайдерская вам информация. Такие у кого-то замыслы были в России (не буду называть). Путин сказал: „Ни в коем случае“. <…> Если бы ахнули „Орешником“ по центрам, как они говорят, принятия решения, там бы ничего не осталось», — сказал Лукашенко.

Мощный удар по ресторану в Балаклее уничтожил офицеров НАТО

На совещании в ресторане «Тбилисо» в Балаклее Харьковской области, который был уничтожен прилетом ракеты 2 октября, присутствовали инструкторы и офицеры НАТО, сообщил военный эксперт полковник ВС РФ в отставке Геннадий Алехин. По его словам, рядом с питейным заведением также расположен пункт временной дислокации одной из бригад ВСУ.

«В ресторане, по сведениям местных жителей, проводилось рабочее совещание, которое переросло там в обыкновенную пьянку», — подчеркнул военный эксперт.

По его данным, после ракетного удара машины скорой помощи на протяжении нескольких часов вывозили раненых. По информации военкора Даниила Безсонова, после удара в ресторане начался пожар. В результате атаки пострадали около 50 человек, добавил он. Для ликвидации последствий удара на место ЧП прибыли около 15 армейских пикапов.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Некоторые источники сообщили, что военнослужащих доставили в «Тбилисо» как минимум на трех автобусах, вероятно, для совещания и застолья по случаю праздника Дня защитников Украины. Удар был произведен после доразведки, с использованием оперативной информации, поступившей с мест, добавил Алехин. Темой совещания могло быть укрепление оборонительных линий в Изюмском и Балаклейском районах Харьковской области.

«Противник понимает, что долго удерживать Купянск, важный транспортный и логистический узел, ему не удастся. Поэтому они решают две задачи: пытаются перебросить дополнительные силы и средства для обороны Купянска и одновременно укрепляют оборонительные рубежи уже на территории Балаклейского района», — пояснил он.

По мнению капитана первого ранга, военного эксперта Василия Дандыкина, представители НАТО едва ли будут проявлять большую осторожность после этого случая.

«Это уже не первый раз, когда они попадают под раздачу. Взять, например, знаменитый случай на Яворовском полигоне в 2022 году. Тогда было уничтожено много западных военных. Возможно, на небольшое время НАТО будет вести себя осторожнее, но и то не факт. Хотя они стараются относиться бережно к своему военному потенциалу, так как желающих служить очень мало. А опытных военных совсем не хватает. Чтобы серьезно деморализовать страны НАТО, этого случая недостаточно. Все просто — для того, чтобы это произошло, нужны гробы в больших количествах. Тогда появится нужный медийный эффект», — подчеркнул военэксперт.

Операция в Балаклее напрямую повлияет на ситуацию на линии боевого соприкосновения, убежден Алехин. В первую очередь это позволит российским подразделениям, в том числе действующим на Харьковском направлении, более эффективно вести наступательные действия, объяснил он.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Чем эффективнее мы перерезаем пути подвоза, контролируем дороги и железнодорожные пути снабжения обороняющихся группировок, тем ближе к обрушению их фронт. Удар по ресторану „Тбилисо“ — часть этой стратегии. Это ускорит коллапс обороны, особенно на Купянском направлении. Главное же влияние этого удара — безусловное усиление наших наступательных действий на линии фронта. Уничтожение такого пункта временной дислокации, тем более если там проходило совещание с участием высокопоставленных офицеров и инструкторов, напрямую влияет на боеспособность противника», — резюмировал военный журналист.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В России решили судьбу звезды сериала «Ольга»

Следственный комитет РФ сообщил, что актриса Троянова была объявлена в международный розыск, а расследование уголовного дела в отношении нее уже завершено.

«Высказывания Трояновой были направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским. Она объявлена в международный розыск», — говорится в сообщении.

Ранее суд наложил на Троянову штраф в размере 45 тыс. рублей. Артистка нарушила установленный порядок деятельности иностранного агента. Министерство юстиции РФ включило ее в соответствующий реестр в ноябре 2023 года. Основанием для этого послужили ее неоднократные публичные выступления, содержавшие антироссийские заявления и критику СВО на Украине.

Троянова приобрела широкую известность благодаря роли в телесериале «Ольга», однако после начала СВО она лишилась возможности работать в российской киноиндустрии. В настоящее время актриса проживает на территории Франции.

Яна Троянова Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Весной Троянову привлекали к административной ответственности за непредставление обязательной отчетности о деятельности иностранного агента в уполномоченный государственный орган. Тогда Московский городской суд, рассмотрев жалобу артистки, оставил постановление без изменений, назначив ей штраф в размере 40 тыс. рублей.

