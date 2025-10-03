Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября

ВСУ стремительно теряют дроны, Россия нанесла мощный удар по газовым объектам Украины, боец ВС РФ чудом спасся после пулевого ранения, украинцы требуют освободить мобилизованного учителя, удар по терминалу Starlink ВСУ. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru

Российские военные нанесли массированный удар по газовым объектам Украины

Вооруженные силы России провели масштабные удары по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам газово-энергетической инфраструктуры, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как заявили в ведомстве, целью атаки стали объекты, которые обеспечивали работу оборонных предприятий. Для нанесения ударов было использовано высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

Легендарную российскую бригаду разделят на части

Знаменитая разведывательно-диверсионная бригада «Эспаньола» проходит переформирование. На ее базе в составе ВС РФ будут созданы новые подразделения, включая радиоэлектронный и штурмовой отряды, сообщили в пресс-службе военной организации.

Морской отряд бригады сохранит свою структуру, но будет действовать самостоятельно. Опытные бойцы основного состава, участвовавшие в боевых действиях с 2014 года, будут распределены по вновь созданным структурам. На данный момент набор в бригаду приостановлен, ведется прием только в морское подразделение.

По информации бойцов, реорганизация проводится в рамках общей модернизации. Бригада «Эспаньола» принимала участие в ключевых операциях, включая штурм Часова Яра, бои за Мариуполь, Угледар, Авдеевку и Клещеевку.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российский боец спасся после тяжелого ранения

Военнослужащий из Пермского края Андрей Сивцев с позывным Хакер получил тяжелое пулевое ранение головы навылет во время выполнения боевой задачи, а затем спасся. Он рассказал, что после призыва на срочную службу добровольно принял решение отправиться в зону специальной военной операции.

По словам бойца, снайпер ВСУ попал ему в голову, пуля прошла навылет, после чего он мгновенно потерял сознание. Придя в себя, Сивцев был дезориентирован и с удивлением узнал, что провел несколько недель в коме и был перевезен в госпиталь в Санкт-Петербурге.

Сивцев отметил, что первые недели после выхода из комы стали самыми тяжелыми. Он был полностью обездвижен, дышал через трахеостому и мог передвигаться только в инвалидном кресле. Военнослужащий вспомнил, что, придя в сознание, первым делом проверил, двигаются ли у него ноги, и испытал огромное облегчение, убедившись, что они целы.

В связи с полученной тяжелой травмой Сивцев был комиссован из Вооруженных сил по состоянию здоровья. В настоящее время он проходит комплексную реабилитацию.

Украинцы публично потребовали освободить мобилизованного учителя

В селе Святовасильевка Днепропетровской области родители и ученики первого класса выступили с публичным обращением с требованием освободить их классного руководителя, мобилизованного в Вооруженные силы Украины. Педагог был задержан сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) — аналога военкомата.

По информации инициативной группы, призыв учителя на военную службу проводился с нарушениями законодательства. В обращении подчеркивается, что педагог был принудительно мобилизован в начале учебного года, что нарушило образовательный процесс первоклассников.

ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ потеряли более 900 дронов за неделю

За последнюю неделю российские силы противовоздушной обороны показали высокую эффективность, сбив 945 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме беспилотников, за этот же период были уничтожены 10 управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также пять управляемых ракет «Нептун».

В ведомстве также привели сводные данные потерь ВСУ с начала специальной военной операции: уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, свыше 87,7 тысячи беспилотников, более 600 зенитных ракетных комплексов и 25,3 тысячи танков и другой бронетехники.

Воевавший за ВСУ брат Вэнса дал совет Трампу и США

Двоюродный брат вице-президента США ветеран Вооруженных сил Украины Нейт Вэнс выступил с критикой позиции Вашингтона относительно специальной военной операции. На Варшавском форуме по безопасности он заявил, что американское руководство не извлекает уроков из текущей ситуации и живет в отрыве от реальности.

Вэнс, служивший три года в украинском батальоне «Волки Да Винчи», обратился к американскому лидеру Дональду Трампу, отметив, что никто из представителей правительства не консультировался с ним как с непосредственным участником боевых действий.

Эксперт также поделился профессиональной оценкой современных вооружений. По его словам, беспилотники являются не принципиально новым способом ведения войны, а лишь средством доставки боеприпасов, выполняя функцию артиллерийских орудий с увеличенным радиусом действия. Кроме того, Вэнс охарактеризовал проблемы в оборонном производстве США как трагедию для Украины.

Российские дроны уничтожили антенны связи и терминал Starlink ВСУ

Расчеты 68-го отдельного разведывательного батальона ВС РФ успешно поразили антенны связи и терминал Starlink украинских войск. Информация об операции была распространена Telegram-каналом «Народная милиция ДНР». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Удары были нанесены в районе населенных пунктов Шахово, Райское и Софиевка. Уничтоженное оборудование, включая терминалы спутниковой связи компании SpaceX миллиардера Илона Маска, использовалось ВСУ для передачи данных и координации действий подразделений.

В публикации подчеркивается, что ликвидация этих объектов связи привела к нарушению системы управления украинских сил на данном направлении. Операция стала результатом точной работы операторов FPV-дронов 20-й мотострелковой дивизии.

