Украинские первоклашки попросили военкомов вернуть им учителя В Днепропетровской области местные жители требуют освободить учителя из ТЦК

Учащиеся первого класса и их родители в селе Святовасильевка Днепропетровской области обратились с публичным призывом освободить мобилизованного классного руководителя, сообщает «Страна.ua». По данным журналистов, педагог был задержан территориальным центром комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Инициативная группа утверждает, что процедура мобилизации была проведена с нарушением законодательных норм. В обращении подчеркивается, что педагог был насильно мобилизован в ВСУ в начале учебного года.

Ранее стало известно о стрельбе, которую устроил работник военного комиссариата во Львове на западе Украины. По имеющейся информации, инцидент произошел в ходе силового призыва гражданина. Согласно публикации, мужчина пытался скрыться, но сотрудник территориального центра комплектования набросился на него, задержал и произвел выстрел. Детали происшествия в настоящее время не разглашаются.

Кроме того, организатор российского волонтерского проекта сообщил, что мобилизованные против своей воли жители Украины начали обращаться в созданный чат-бот непосредственно из территориальных центров комплектования. По его словам, люди находятся в состоянии отчаяния.