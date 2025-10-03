Военкоры раскрыли подробности атаки сотен БПЛА по военным целям на Украине РВ: по военным объектам на Украине в ночь на 3 октября выпустили около 300 БПЛА

В ночь на 3 октября военные объекты Украины подверглись масштабному комбинированному удару, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» Согласно данным, приведенным в публикации, по территории страны было применено около 300 дальнобойных ударных беспилотников. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Помимо этого, зафиксированы атаки с использованием семи баллистических и 17 крылатых ракет. На этом фоне взрывы зафиксированы в семи украинских регионах, в том числе в Киевской и Днепропетровской областях.

Ранее СМИ писали о проведении российскими войсками одной из наиболее масштабных атак по Днепропетровской области за весь период специальной военной операции. Согласно приведенным данным, в областном центре была зафиксирована серия ударов, а в городе Павлограде прозвучало до 15 взрывов. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, состоявшейся в рамках 80-й Генеральной Ассамблеи ООН, американский лидер Дональд Трамп высказал предположение о длительном продолжении конфликта между Киевом и Москвой. Он обратил внимание на то, что Россия располагает очень значительными по численности вооруженными силами.