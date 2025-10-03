Появились уникальные кадры беспилотной «казни» Starlink в зоне СВО Опубликованы кадры уничтожения антенн Starlink ВСУ с помощью FPV-дронов

FPV-дроны российских войск уничтожили антенны связи и терминал Starlink ВСУ, сообщает Telegram-канал «Народная милиция ДНР». Операцию провели операторы 68-го отдельного разведывательного батальона 20-й мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Удары нанесли в районах населенных пунктов Шахово, Райское и Софиевка. Отмечается, что ликвидированное оборудование, предоставленное компанией миллиардера Илона Маска компанией SpaceX, применялось украинскими силами для передачи данных и координации подразделений.

Поражение антенн и терминала нарушило систему управления ВСУ на этом направлении. Авторы публикации подчеркнули, что удары стали результатом точной и слаженной работы батальона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны за неделю сбили 945 украинских беспилотников. Военнослужащим также удалось ликвидировать 10 авиабомб и пять крылатых ракет «Нептун». Кроме того, ВСУ лишились 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства.