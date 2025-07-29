Антенну для 5G отечественного производства испытали в Москве

В Москве успешно прошли испытания антенны для сети 5G в составе отечественной базовой станции, сообщает столичный Департамент информационных технологий (ДИТ). По словам замруководителя ДИТ Евгения Новикова, устройство разработали специалисты Московского физико-технического института (МФТИ).

В процессе тестирования удалось достичь скорости передачи данных до 1 Гбит/сек. При такой скорости полнометражный фильм в HD-качестве загружается всего за 30 секунд, что в 10 раз быстрее стандартного домашнего интернета, — говорится в сообщении.

Начальник Отдела прикладных исследований и разработок перспективных решений сотовой связи МФТИ Григорий Серегин подчеркнул, что «антенна является на 100% отечественной», включая соединители и винты. Это усложняет процесс разработки и производства, а также накладывает ряд ограничений. Тем не менее результаты тестирования показали принципиальную возможность работы сетей пятого поколения на базе российских технических решений, что «означает технологическую готовность к развертыванию коммерческих сервисов», уточнил специалист.

Ранее стало известно, что разработчик национального мессенджера МАХ VK и «Сбер» приступили к внедрению в приложение технологий антифрода. Она призвана обеспечить надежную защиту пользователей от мошенничества.