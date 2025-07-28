Мессенджеру МAX добавят технологию защиты от мошенников «Сбер» и VK внедрят технологию антифрода в мессенджер МАХ

Разработчик национального мессенджера МАХ VK и «Сбер» приступили к внедрению в приложение технологий антифрода, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мессенджера. Технология призвана обеспечить надежную защиту пользователей от мошенничества.

«Сбер» планирует предоставить команде MAX собственную экспертизу и технологическую базу для выявления подозрительных трансакций и звонков. В данный момент антифрод-команды «Сбера» и MAX приступили к реализации пилотных проектов, по результатам которых будут приняты решения о более тесном сотрудничестве, в том числе интеграции антифрод-сервисов и совместном взаимодействии операционных служб, — сказано в сообщении.

В MAX добавили, что система противодействия мошенничеству Сбербанка одна из самых совершенных в мире. Технические возможности «Сбера» позволяют выявлять подозрительных людей, которые совершают действия под воздействием мошенников, и приостанавливать мошеннические операции, пока человек не переведет деньги злоумышленникам.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что Санкт-Петербург станет первым городом, использующим мессенджер МАХ для работы местных служб. По его словам, пилотный запуск уже состоялся и в приложении появились аккаунты «Служба 112 Санкт-Петербурга» и информационно-справочной службы 122.