03 октября 2025 в 13:07

«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову»: боец рассказал о пережитом ранении

Российский штурмовик Сивцев сумел выжить после ранения в голову на СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российский штурмовик из Пермского края Андрей Сивцев с позывным Хакер остался жив после получения ранения в голову во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции. В разговоре с URA.RU он сказал, что после призыва на срочную службу он принял осознанное решение отправиться в зону боевых действий.

Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову, и она прошла навылет, мгновенно лишив меня сознания. Очнувшись, я был совершенно дезориентирован, узнав, что провел несколько недель в коме, находясь к тому же в Петербурге, — заявил военный.

Сам военнослужащий рассказал, что первые недели после выхода из комы стали для него наиболее трудными. Он был полностью обездвижен, дышал через трахеостомическую трубку и мог передвигаться исключительно в инвалидном кресле. Он вспомнил, что его первой реакцией после возвращения сознания была проверка состояния нижних конечностей, и он испытал огромное облегчение, когда убедился в их сохранности. В связи с полученной серьезной травмой Сивцев был недавно комиссован из ВС по состоянию здоровья. В настоящее время боец проходит комплексный курс реабилитации.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что работающие в зоне СВО российские медики возвращают к службе более 96% получивших ранения военнослужащих. По его словам, накопленный отечественной системой здравоохранения опыт позволяет успешно решать даже наиболее сложные задачи.

СВО
ранения
снайперы
Пермский край
«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову»: боец рассказал о пережитом ранении
