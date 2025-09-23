«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 10:50

Глава СВР России рассказал об уникальном показателе российских медиков

Нарышкин: российские медики возвращают в строй более 96% раненых в зоне СВО

Военнослужащая женщина-медик перевязывает раненого в госпитале Центрального военного округа (ЦВО) в ДНР Военнослужащая женщина-медик перевязывает раненого в госпитале Центрального военного округа (ЦВО) в ДНР Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Работающие в зоне специальной военной операции российские медики возвращают в строй более 96% раненых военнослужащих, заявил председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, накопленный отечественной медициной опыт позволяет справляться с самыми сложными вызовами, передает ТАСС.

Сегодня тысячи российских медиков, следуя своему благородному долгу, работают в зоне проведения специальной военной операции и возвращают в строй более 96% раненых бойцов, — подчеркнул Нарышкин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава России Владимир Путин положительно оценивает продвижение во власть участников программы «Время героев». По словам представителя Кремля, это явление консолидирует общество и приветствуется на всех уровнях.

В то же время председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила уравнять в правах приемных и кровных детей участников СВО. Она призвала распространить на пасынков и падчериц все федеральные и региональные льготы, включая питание в школах, бесплатные детские сады и путевки в лагеря.

СВО
медики
ранения
Сергей Нарышкин
