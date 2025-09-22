В Кремле оценили приход к власти участников СВО

Продвижение во власть пяти участников программы «Время Героев» по итогам выборов положительно оценивается российским лидером Владимиром Путиным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что россияне в целом сплочены в этом вопросе, передает РИА Новости.

Что касается продвижения во власть наших Героев, и выпускников этих курсов, то это весьма и весьма положительное явление, которое приветствуется всеми, консолидировано в нашем обществе. И конечно же, в том числе, и президентом, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что пять участников программы «Время героев», среди которых четыре ветерана СВО и бывшая руководитель программы, победили по итогам единого дня голосования в 2025 году. Они получили поддержку избирателей в Тамбовской и Брянской областях, Коми и Еврейской автономной области.

До этого сообщалось, что во время единого дня голосования было возбуждено более 10 уголовных дел. Девять из них связаны с заведомо ложными сообщениями о террористических актах. В период избирательной кампании составлено 73 протокола об административных правонарушениях, почти половина из которых — за незаконное изготовление, распространение и размещение агитационных материалов.