Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 14:02

Стало известно, сколько участников СВО победили в единый день голосования

Пять участников программы «Время героев» победили на выборах по итогам ЕДГ-2025

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пять участников программы «Время героев», среди которых четыре ветерана СВО и бывшая руководитель программы, победили по итогам единого дня голосования в 2025 году, сообщает пресс-служба проекта. Они получили поддержку избирателей в Тамбовской и Брянской областях, Коми и Еврейской автономной области.

Так, Евгений Первышов и Мария Костюк возглавили Тамбовскую область и Еврейскую автономную область соответственно. Станислав Кочев вошел в состав Государственного Совета Республики Коми, Евгений Вылцан избран депутатом Брянской областной думы, а Константин Кутейников стал депутатом Тамбовской городской думы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время единого дня голосования было возбуждено более 10 уголовных дел. Девять из них связаны с заведомо ложными сообщениями о террористических актах. В период избирательной кампании составлено 73 протокола об административных правонарушениях, почти половина из которых — за незаконное изготовление, распространение и размещение агитационных материалов.

Россия
выборы
ЕДГ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал о характеристиках российской военной техники
В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.