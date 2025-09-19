Стало известно, сколько участников СВО победили в единый день голосования Пять участников программы «Время героев» победили на выборах по итогам ЕДГ-2025

Пять участников программы «Время героев», среди которых четыре ветерана СВО и бывшая руководитель программы, победили по итогам единого дня голосования в 2025 году, сообщает пресс-служба проекта. Они получили поддержку избирателей в Тамбовской и Брянской областях, Коми и Еврейской автономной области.

Так, Евгений Первышов и Мария Костюк возглавили Тамбовскую область и Еврейскую автономную область соответственно. Станислав Кочев вошел в состав Государственного Совета Республики Коми, Евгений Вылцан избран депутатом Брянской областной думы, а Константин Кутейников стал депутатом Тамбовской городской думы, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время единого дня голосования было возбуждено более 10 уголовных дел. Девять из них связаны с заведомо ложными сообщениями о террористических актах. В период избирательной кампании составлено 73 протокола об административных правонарушениях, почти половина из которых — за незаконное изготовление, распространение и размещение агитационных материалов.