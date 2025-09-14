Первые итоги, происшествия и кибератаки: как прошел единый день голосования

В России завершился единый день голосования. Как прошли выборы, что известно о происшествиях, какие предварительные итоги?

Что известно о явке и предварительных итогах

Почти треть всех избирателей в регионах отдали свои голоса на обычных и цифровых участках за первые два дня голосования.

«Что мы имеем на текущий момент по всей стране: уже проголосовало свыше 16 млн человек», — рассказала глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге утром в воскресенье.

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) традиционно остается высокой. В первый день в 24 регионах, где применялся цифровой формат, проголосовала почти половина избирателей. К утру воскресенья этот показатель достиг 85% от общего числа зарегистрированных участников.

В Москве проходило голосование на экстерриториальных участках для жителей 19 регионов, которые выбирали губернаторов. Всего зарегистрировано 17,9 тысячи человек, подавших заявление на «Госуслугах» до 8 сентября. Проголосовали 13 600 избирателей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

К полудню Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты по явке на выборах губернаторов регионов. Еврейская автономная область заняла лидирующую позицию с показателем 73,15%, что превышает результаты прошлых выборов главы округа (73,05%). На втором месте оказался Краснодарский край с явкой 55,2%, далее следовали Ленинградская область (50,49%) и Ростовская область (48,63%). Во всех этих регионах процесс голосования проходил в течение нескольких дней.

Лидеры по уровню явки на выборах депутатов законодательных органов субъектов на тот момент распределились следующим образом: Белгородская область показала результат в 50,25%, Ямало-Ненецкий автономный округ — 43,73%, а Воронежская область — 42,83%. В каждом из этих регионов голосование проводилось в течение трех дней.

В настоящий момент идет подсчет голосов по центральной России для определения победителей на выборах.

Предварительные результаты из регионов Дальнего Востока и Сибири демонстрируют поддержку текущих руководителей. В Ненецком АО Ирина Гехт, предложенная президентом, избрана губернатором. В Еврейской АО Мария Костюк лидирует с 81,62% голосов. В Иркутской области Игорь Кобзев занимает первое место с 61,66%. На Камчатке Владимир Солодов получает 62,39% голосов при явке 44,79%.

Результаты единого дня голосования будут подсчитываться всю ночь. В понедельник в 11 часов утра по московскому времени пройдет заседание Центризбиркома, на котором будут объявлены предварительные итоги выборов по всей стране.

Что известно о происшествиях в ЕДГ

Во время единого дня голосования в 2025 году было возбуждено более 10 уголовных дел. Девять из них связаны с заведомо ложными сообщениями о террористических актах, сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов.

«На сегодняшний день возбуждено 11 уголовных дел, девять из которых — по факту заведомо ложных сообщений о терроризме», — рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.

Он отметил, что в период избирательной кампании составлено 73 протокола об административных правонарушениях, почти половина из которых — за незаконное изготовление, распространение и размещение агитационных материалов.

«Это не окончательная цифра, поступившая информация обрабатывается, контроль за оперативным рассмотрением всех поступающих сообщений продолжается», — отметил Габдурахманов.

Кроме того, российские правоохранители установили десять фактов атак дронов в Белгородской и Брянской областях в единый день голосования в РФ, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдурахманов на выступлении в ЦИК. Он отметил, что нападения БПЛА не помешали процессу волеизъявления.

«Работа участковых избирательных комиссий не приостанавливалась. В двух случаях голосование было перенесено на резервный участок. Всего было зафиксировано десять фактов, из них семь в Белгородской и три в Брянской областях», — пояснил Габдурахманов.

Что Памфилова рассказала о кибератаках на ресурсы ЦИК

С начала голосования в ЕДГ-2025 на сайт ЦИК было совершено более 130 тысяч кибератак, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. На инфраструктуру ДЭГ также было предпринято порядка 100 атак, отмечает пресс-служба ЦИК.

«С удовлетворением замечу, что первые сутки голосования прошли очень достойно, и хотелось бы, чтобы так спокойно эта кампания прошла до конца, и у нас не было бы повода разбирать происшествия и нарушения», — подчеркнула Памфилова.

Также Роскомнадзор сообщил о 99 DDoS-атаках на ЦИК и ДЭГ в Москве в воскресенье. Врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций ведомства Александр Ижко уточнил, что общая продолжительность атак составила практически четыре часа.

