Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 12:26

Экс-председатель правительства Запорожской области стала губернатором НАО

Ирина Гехт стала губернатором Ненецкого автономного округа

Ирина Гехт Ирина Гехт Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Собрание депутатов Ненецкого округа избрало губернатором региона исполнявшую обязанности главы региона Ирину Гехт, сообщается на сайте собрания депутатов НАО. За ее кандидатуру проголосовали 16 парламентариев. За депутата окружного собрания Михаила Райна отдали три голоса.

При этом никто из парламентариев не проголосовал за депутата совета Заполярного района Татьяну Антипину. Перед голосованием все претенденты представили свои предвыборные программы. Парламент округа выбирал главу региона из кандидатур, представленных российским президентом Владимиром Путиным.

Ирина Гехт родилась 30 ноября 1969 года в Курганской области. С 2010 года занимала руководящие посты в Челябинской области. В 2014 году работала в Совете Федерации. С мая 2024 года по январь 2025 года Гехт возглавляла правительство Запорожской области. В 2025 году указом президента назначена временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что свыше 16 млн граждан уже приняли участие в выборах разного уровня. По ее словам, многие отдали голос через федеральную платформу дистанционного электронного голосования. Сегодня, 14 сентября, проходит последний день выборов.

выборы
губернаторы
НАО
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.