Экс-председатель правительства Запорожской области стала губернатором НАО

Собрание депутатов Ненецкого округа избрало губернатором региона исполнявшую обязанности главы региона Ирину Гехт, сообщается на сайте собрания депутатов НАО. За ее кандидатуру проголосовали 16 парламентариев. За депутата окружного собрания Михаила Райна отдали три голоса.

При этом никто из парламентариев не проголосовал за депутата совета Заполярного района Татьяну Антипину. Перед голосованием все претенденты представили свои предвыборные программы. Парламент округа выбирал главу региона из кандидатур, представленных российским президентом Владимиром Путиным.

Ирина Гехт родилась 30 ноября 1969 года в Курганской области. С 2010 года занимала руководящие посты в Челябинской области. В 2014 году работала в Совете Федерации. С мая 2024 года по январь 2025 года Гехт возглавляла правительство Запорожской области. В 2025 году указом президента назначена временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что свыше 16 млн граждан уже приняли участие в выборах разного уровня. По ее словам, многие отдали голос через федеральную платформу дистанционного электронного голосования. Сегодня, 14 сентября, проходит последний день выборов.