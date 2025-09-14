МВД зафиксировало десять атак БПЛА в единый день голосования в России

Российские правоохранители установили десять фактов атак дронов в Белгородской и Брянской областях в Единый день голосования в РФ, сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдрахманов на выступлении в ЦИК. Он отметил, что нападения БПЛА не помешали процессу волеизъявления.

Работа участковых избирательных комиссий не приостанавливалась. В двух случаях голосование было перенесено на резервный участок. Всего было зафиксировано десять фактов, из них — семь в Белгородской и три в Брянской областях, — пояснил Габдрахманов.

Ранее представитель МВД уточнил, что во время проведения единого дня голосования в России было возбуждено 11 уголовных дел. Девять из них связаны с ложными сообщениями о терактах.

Также в Севастополе обнаружили мошеннический сайт для сбора личных данных под видом регистрации на выборы. Злоумышленники маскировались под местные избиркомы и его председателя Нину Фаустову через фальшивые Telegram-каналы. Предполагается, что в схеме были замешаны украинские мошенники.