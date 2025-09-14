МВД возбудило 11 уголовных дел в единый день голосования в России

Во время проведения единого дня голосования в России было возбуждено 11 уголовных дел, уточнил ТАСС начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Ленар Габдурахманов. Девять из них связаны с ложными сообщениями о терактах.

На сегодняшний день возбуждено 11 уголовных дел, 9 из которых — по фактам заведомо ложных сообщений об акте терроризма, — рассказал представитель МВД.

Ранее стало известно, что военнослужащим группировки «Север» доставили урну для голосования на выборах губернатора Ленинградской области в зону специальной военной операции с помощью беспилотного летательного аппарата коптерного типа. Это первый случай, когда бойцы СВО смогли отдать свои голоса, не покидая передовую.

Также в Севастополе обнаружили мошеннический сайт для сбора личных данных под видом регистрации на выборы. Злоумышленники маскировались под местные избиркомы и его председателя Нину Фаустову через фальшивые Telegram-каналы. Предполагается, что в схеме были замешаны украинские мошенники.