Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 21:00

Козырь Белоусова, снег в Москве, Медведев кошмарит врагов РФ: что дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Бабье лето сдает позиции, и в Москве ждут первый снег, ВСУ трясутся от бойцов-«невидимок» министра обороны РФ Андрея Белоусова, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев завел MAX в день рождения.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Закат бабьего лета: синоптики о первом снеге в Москве

Первый снег в Москве может выпасть уже 22 сентября, сообщают «Метеоновости». Небольшими осадками и резким снижением ночных температур закончится любимое бабье лето. Более оптимистичная картина у Gismeteo: по его данным, первый снег ожидается в Москве и Подмосковье только в конце октября.

А пока синоптики призывают радоваться теплым дням, тем более что осталось их не так и много. Новая рабочая неделя в Москве, по прогнозу Гидрометцентра, начнется с тепла до плюс 21 градуса. Уже в четверг погода резко изменится: придут дожди и туманы, а столбики термометра днем покажут всего плюс 15 градусов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что по-настоящему осенняя погода нагрянет в Центральную Россию в следующие выходные.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«В субботу североатлантический циклон принесет с собой полчища фронтальных облаков, проливные дожди — на метр московских улиц выпадет 22 литра небесной воды, или около 1/3 от всей месячной нормы, штормовой ветер и понижение температуры воздуха. Ночью — до плюс 13 градусов, днем — с трудом до плюс 16», — рассказал синоптик.

Интересно, что первые заморозки в Подмосковье уже были. Как рассказал другой ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус, на востоке второй день фиксируются отрицательные температуры: «14 сентября на этой метеостанции, считающейся полюсом холода Московской области, минимум составил минус 0,3 градуса».

Прошедшей ночью заморозки также были в Костромской, Нижегородской, Ульяновской, Кировской и Рязанской областях, а также в Мордовии и Марий Эл. Добрались холода и до предгорий Урала — мороз был зафиксирован в Оренбургской области и Башкирии. Абсолютным рекордсменом по минимальной температуре стал башкирский Салават, где ночью было минус 3,2 градуса.

Однако некоторые регионы России тепло еще радует — так в крупнейших городах Крыма, Севастополе и Симферополе, все еще лето: в течение недели днем будет до плюс 22–25 градусов, ночью температура будут падать до плюс 12. Еще жарче будет в Краснодаре, по прогнозу Леуса, воздух на грядущей неделе прогреется до плюс 26 градусов. В Калининграде ожидается мягкая и дождливая середина сентября, в Махачкале сохраняется облачная погода с осадками, а в Казани будет ясная и прохладная погода.

Козырь Белоусова — Сырский в ужасе от «невидимых» бойцов

Министр обороны России Андрей Белоусов приберег козырь в своем рукаве, считают источники. Секретное оружие способно поставить Киев и главкома ВСУ Александра Сырского в тупик. Речь, по данным Telegram-канала «Конспиролог #1», идет о новом роде войск. Это специализированные инженерно-подземные подразделения, сосредоточенные на организации скрытых каналов продвижения и обеспечении наступательных операций «из тыла».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Источник уверяет, что идею активно рассматривают в верхах. Это позволит сделать операции по типу «Труба» в Судже или Купянске массовыми. Фактор неожиданности, как пишут источники, станет основой для успеха.

«Вот он — туз в рукаве!» — не сомневаются источники.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военкоры говорят, что Сырский боится нового козыря Белоусова больше, чем самого «Орешника». Пример тому — операция «Труба» в Купянске: российские бойцы проползли в город, используя специальные тачки на колесах и электросамокаты.

«Бойцы скрытно пробрались в город по подземному туннелю, который был прорыт от самого Первого Лимана. Они вышли прямо в жилые кварталы, застав противника врасплох. Военные двигались по тоннелю на электросамокатах и специальных носилках. Дорога под землей заняла около четырех дней, поэтому в трубе были оборудованы места для отдыха и пункты, где можно пополнить запасы еды и воды», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

В воскресенье, 14 сентября, военные паблики сообщили о закреплении российских подразделений в северных кварталах Купянска. Кроме того, ВС РФ наращивает давление на Купянском направлении, занимая новые позиции у Кондрашовки и наступая у Кучеровки, пишет WarGonzo. Информацию подтверждает и проект Deep State.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Операция в Купянске не первая. Так, по данным экс-командира ЧВК «Вагнер» с позывным Зомби, 800 бойцов скрытно проникли по газопроводу в тыл ВСУ, что позволило ускорить освобождение Курской области. Операция велась три недели с привлечением значительных сил. Кроме того, ВС РФ провели успешную атаку через подземный тоннель в районе базы «Царская охота», что помогло дестабилизировать оборону противника на юге Авдеевки.

Все это говорит об одном — Сырскому грозит настоящий кошмар: российские военные способны наносить удары по тылам ВСУ в любой точке Украины, и это не только ракетные атаки, утверждают осведомленные источники.

«Кокаиновый клоун»: Медведев не щадит Зеленского и Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев празднует 14 сентября 60-летие. В честь знаменательной даты экс-президент России даже открыл собственный канал в мессенджере МAX и опубликовал первое видеообращение.

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Приветствую вас в MAX — в нашем национальном мессенджере. Мы продолжим говорить на самые важные и острые темы», — заявил Медведев.

Политик известен своими острыми комментариями. Одним из самых активных спикеров в российской политике Медведев стал с начала спецоперации. Он часто высказывался на тему отношений России с Западом, деятельности НАТО, антироссийских санкций и многого другого.

Например, в феврале 2023 года Медведев обратил внимание на заявление тогдашнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Генсек Альянса, говоря о военной помощи Украине, признал наличие определенных рисков. Однако, по его словам, «риск победы Путина» представляет для Запада куда более серьезную угрозу.

«Ну как же они обгадились там, в НАТО. <…> Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», — заявил Медведев.

В другом случае он обвинил ЕС в кудахтанье. Речь тогда шла о стремлении Европы «задавить» Россию санкциями, в том числе ограничить россиянам выдачу виз.

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — написал он.

Особое внимание Медведева — к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Так, после того как президент США Дональд Трамп устроил Зеленскому выволочку в Овальном кабинете Белого дома, Медведев назвал его «кокаиновым клоуном», которому впервые высказали всю правду в лицо. Также политик называл экс-комика «зеленой тлей», «насекомым», «ничтожным» и «зеленым членистоногим».

Медведев признает — его посты могут звучать резко и объясняет это своим патриотизмом: «Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли».

Недавно Медведев и вовсе вступил в публичную перепалку с Трампом. Глава Белого дома рекомендовал политику следить за словами и намекнул, что он заходит на «опасную территорию». Медведев назвал это угрозой в свой адрес.

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Rod Lamkey/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про „ходячих мертвецов“, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе „мертвая рука“», — ответил экс-президент.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов высоко оценивает стиль публичных выступлений Медведева. Он считает их мощным инструментом в защите национальных интересов. Кроме того, за заявлениями Медведева сегодня следит огромное количество зарубежных политиков, заявил он.

«Это необычная для нашего общества ситуация, когда человек, обладающий такими властными полномочиями и входящий в Совбез России, возглавляющий ведущую политическую силу нашей страны, может на понятном миллионам людей языке высказывать свою позицию коротко и достаточно ярко. Это крайне важно, потому что, когда речь идет просто о неких завуалированных, излишне дипломатичных высказываниях, это снижает эффективность сказанного», — отметил сенатор.

Слова Медведева — это отражение позиции, которой придерживаются миллионы жителей России, уверен лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. По его словам, такая откровенность востребована обществом, поскольку отражает реальные настроения людей.

«В политике тоже надо уметь ставить оппонентов на место ради интересов своей страны и своих людей. В день рождения хочу пожелать Дмитрию Анатольевичу сил, успехов и энергии в деле служения нашему любимому Отечеству. Так держать, и полный вперед — наше дело правое, победа будет за нами!» — резюмировал лидер СРЗП.

Читайте также:

«Горячие головы» НАТО и танки с дефектом: новости СВО к вечеру 14 сентября

Наступление РФ на Сумы 14 сентября: переброс мобилизованных, что в Юнаковке

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 14 сентября

Подрыв ж/д путей под Орлом, пожары на НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 14 сентября

Северск, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 сентября

Минобороны РФ
ВС РФ
ВСУ
политика
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Дмитрий Медведев
Дональд Трамп
Андрей Белоусов
погода
Москва
снегопады
первый снег
Михаил Леус
Евгений Тишковец
Купянск
Харьковская область
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.