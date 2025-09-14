Козырь Белоусова, снег в Москве, Медведев кошмарит врагов РФ: что дальше

Бабье лето сдает позиции, и в Москве ждут первый снег, ВСУ трясутся от бойцов-«невидимок» министра обороны РФ Андрея Белоусова, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев завел MAX в день рождения.

Закат бабьего лета: синоптики о первом снеге в Москве

Первый снег в Москве может выпасть уже 22 сентября, сообщают «Метеоновости». Небольшими осадками и резким снижением ночных температур закончится любимое бабье лето. Более оптимистичная картина у Gismeteo: по его данным, первый снег ожидается в Москве и Подмосковье только в конце октября.

А пока синоптики призывают радоваться теплым дням, тем более что осталось их не так и много. Новая рабочая неделя в Москве, по прогнозу Гидрометцентра, начнется с тепла до плюс 21 градуса. Уже в четверг погода резко изменится: придут дожди и туманы, а столбики термометра днем покажут всего плюс 15 градусов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что по-настоящему осенняя погода нагрянет в Центральную Россию в следующие выходные.

«В субботу североатлантический циклон принесет с собой полчища фронтальных облаков, проливные дожди — на метр московских улиц выпадет 22 литра небесной воды, или около 1/3 от всей месячной нормы, штормовой ветер и понижение температуры воздуха. Ночью — до плюс 13 градусов, днем — с трудом до плюс 16», — рассказал синоптик.

Интересно, что первые заморозки в Подмосковье уже были. Как рассказал другой ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус, на востоке второй день фиксируются отрицательные температуры: «14 сентября на этой метеостанции, считающейся полюсом холода Московской области, минимум составил минус 0,3 градуса».

Прошедшей ночью заморозки также были в Костромской, Нижегородской, Ульяновской, Кировской и Рязанской областях, а также в Мордовии и Марий Эл. Добрались холода и до предгорий Урала — мороз был зафиксирован в Оренбургской области и Башкирии. Абсолютным рекордсменом по минимальной температуре стал башкирский Салават, где ночью было минус 3,2 градуса.

Однако некоторые регионы России тепло еще радует — так в крупнейших городах Крыма, Севастополе и Симферополе, все еще лето: в течение недели днем будет до плюс 22–25 градусов, ночью температура будут падать до плюс 12. Еще жарче будет в Краснодаре, по прогнозу Леуса, воздух на грядущей неделе прогреется до плюс 26 градусов. В Калининграде ожидается мягкая и дождливая середина сентября, в Махачкале сохраняется облачная погода с осадками, а в Казани будет ясная и прохладная погода.

Козырь Белоусова — Сырский в ужасе от «невидимых» бойцов

Министр обороны России Андрей Белоусов приберег козырь в своем рукаве, считают источники. Секретное оружие способно поставить Киев и главкома ВСУ Александра Сырского в тупик. Речь, по данным Telegram-канала «Конспиролог #1», идет о новом роде войск. Это специализированные инженерно-подземные подразделения, сосредоточенные на организации скрытых каналов продвижения и обеспечении наступательных операций «из тыла».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Источник уверяет, что идею активно рассматривают в верхах. Это позволит сделать операции по типу «Труба» в Судже или Купянске массовыми. Фактор неожиданности, как пишут источники, станет основой для успеха.

«Вот он — туз в рукаве!» — не сомневаются источники.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военкоры говорят, что Сырский боится нового козыря Белоусова больше, чем самого «Орешника». Пример тому — операция «Труба» в Купянске: российские бойцы проползли в город, используя специальные тачки на колесах и электросамокаты.

«Бойцы скрытно пробрались в город по подземному туннелю, который был прорыт от самого Первого Лимана. Они вышли прямо в жилые кварталы, застав противника врасплох. Военные двигались по тоннелю на электросамокатах и специальных носилках. Дорога под землей заняла около четырех дней, поэтому в трубе были оборудованы места для отдыха и пункты, где можно пополнить запасы еды и воды», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

В воскресенье, 14 сентября, военные паблики сообщили о закреплении российских подразделений в северных кварталах Купянска. Кроме того, ВС РФ наращивает давление на Купянском направлении, занимая новые позиции у Кондрашовки и наступая у Кучеровки, пишет WarGonzo. Информацию подтверждает и проект Deep State.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Операция в Купянске не первая. Так, по данным экс-командира ЧВК «Вагнер» с позывным Зомби, 800 бойцов скрытно проникли по газопроводу в тыл ВСУ, что позволило ускорить освобождение Курской области. Операция велась три недели с привлечением значительных сил. Кроме того, ВС РФ провели успешную атаку через подземный тоннель в районе базы «Царская охота», что помогло дестабилизировать оборону противника на юге Авдеевки.

Все это говорит об одном — Сырскому грозит настоящий кошмар: российские военные способны наносить удары по тылам ВСУ в любой точке Украины, и это не только ракетные атаки, утверждают осведомленные источники.

«Кокаиновый клоун»: Медведев не щадит Зеленского и Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев празднует 14 сентября 60-летие. В честь знаменательной даты экс-президент России даже открыл собственный канал в мессенджере МAX и опубликовал первое видеообращение.

Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Приветствую вас в MAX — в нашем национальном мессенджере. Мы продолжим говорить на самые важные и острые темы», — заявил Медведев.

Политик известен своими острыми комментариями. Одним из самых активных спикеров в российской политике Медведев стал с начала спецоперации. Он часто высказывался на тему отношений России с Западом, деятельности НАТО, антироссийских санкций и многого другого.

Например, в феврале 2023 года Медведев обратил внимание на заявление тогдашнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Генсек Альянса, говоря о военной помощи Украине, признал наличие определенных рисков. Однако, по его словам, «риск победы Путина» представляет для Запада куда более серьезную угрозу.

«Ну как же они обгадились там, в НАТО. <…> Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», — заявил Медведев.

В другом случае он обвинил ЕС в кудахтанье. Речь тогда шла о стремлении Европы «задавить» Россию санкциями, в том числе ограничить россиянам выдачу виз.

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — написал он.

Особое внимание Медведева — к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Так, после того как президент США Дональд Трамп устроил Зеленскому выволочку в Овальном кабинете Белого дома, Медведев назвал его «кокаиновым клоуном», которому впервые высказали всю правду в лицо. Также политик называл экс-комика «зеленой тлей», «насекомым», «ничтожным» и «зеленым членистоногим».

Медведев признает — его посты могут звучать резко и объясняет это своим патриотизмом: «Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли».

Недавно Медведев и вовсе вступил в публичную перепалку с Трампом. Глава Белого дома рекомендовал политику следить за словами и намекнул, что он заходит на «опасную территорию». Медведев назвал это угрозой в свой адрес.

Дональд Трамп Фото: Rod Lamkey/Consolidated News Photos/Global Look Press

«Ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про „ходячих мертвецов“, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе „мертвая рука“», — ответил экс-президент.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов высоко оценивает стиль публичных выступлений Медведева. Он считает их мощным инструментом в защите национальных интересов. Кроме того, за заявлениями Медведева сегодня следит огромное количество зарубежных политиков, заявил он.

«Это необычная для нашего общества ситуация, когда человек, обладающий такими властными полномочиями и входящий в Совбез России, возглавляющий ведущую политическую силу нашей страны, может на понятном миллионам людей языке высказывать свою позицию коротко и достаточно ярко. Это крайне важно, потому что, когда речь идет просто о неких завуалированных, излишне дипломатичных высказываниях, это снижает эффективность сказанного», — отметил сенатор.

Слова Медведева — это отражение позиции, которой придерживаются миллионы жителей России, уверен лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. По его словам, такая откровенность востребована обществом, поскольку отражает реальные настроения людей.

«В политике тоже надо уметь ставить оппонентов на место ради интересов своей страны и своих людей. В день рождения хочу пожелать Дмитрию Анатольевичу сил, успехов и энергии в деле служения нашему любимому Отечеству. Так держать, и полный вперед — наше дело правое, победа будет за нами!» — резюмировал лидер СРЗП.

