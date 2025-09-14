Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 14:35

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 14 сентября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 14 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска?

Бои и события у Покровска, Славянска, Краматорска и Днепра в воскресенье, 14 сентября: обстановка на фронте

«На Покровском фронте без значимых изменений. На западном фланге бои в районе Молодецкого, Удачного. От Новоукраинки российские силы наступают по направлению к южной окраине Покровска, взяли важный укрепрайон ВСУ, а также пробиваются к городу и восточнее, вдоль трассы. На севере от Покровска работают наши артиллерия и дроны. На западном участке Константиновского направления российские подразделения продвигаются к Софиевке. На юго-востоке от Константиновки наши ведут бои на территории садового товарищества, что находится в черте города», — сообщил военный блогер Олег Царев.

Минобороны РФ вчера заявило, что в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области.

«Новониколаевка — село в Покровском районе Днепропетровской области с населением около 150 человек. Расположено у границы с Запорожской областью в 4 км к югу от освобожденного накануне Новопетровского. Новониколаевка — 12-й „населенник“ на Днепропетровщине, освобожденный российскими войсками. Наравне с Новопетровским, Дачным, Малиевкой, Новоселовкой, Январским, Хорошим, Новогеоргиевкой, Филией, Запорожским, Вороным и Сосновкой», — прокомментировал это военкор Александр Коц.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ уничтожают логистику ВСУ в Константиновке ДНР, армия Украины не сможет долго продержаться в городе. Также, по его словам, российские войска улучшают позиции в Днепропетровской области, создавая там зону безопасности, на Добропольском направлении армия России «перемалывает» элитные подразделения украинцев.

«Днепропетровская область. Район н. п. Новониколаевка и Калиновское. После установления контроля за н. п. Новониколаевка наши мотострелки и бронетехника направились для освобождения н. п. Калиновское. Прямо сейчас идут ожесточенные бои. Много нового мяса бросается на убой. Это те самые граждане Украины, которых схватили душегубы ТЦК и отправили на фронт. За ними располагаются нацисты типа „Азова“ (террористическая организация, запрещена в РФ). За сутки продвижение наших войск составило от 2–3 км. Противник потерял до взвода личного состава, бронеавтомобиль Kirpi и несколько грузовиков», — передает «Фронтовая птичка».

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Положение украинских военных в районе Славянско-Краматорской агломерации в ДНР с каждым днем становится хуже. Об этом «России 1» сообщил военкор Евгений Поддубный.

Минобороны РФ сегодня заявило, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции.

«Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Краматорск, Северск, Пазено и Дружковка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Родинское, Муравка и Новопавловка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Диброва, Вербовое, Калиновское Днепропетровской области», — добавили в МО РФ.

