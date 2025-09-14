Погода в Москве в понедельник, 15 сентября: ждать ли жару и сильные грозы

В Москве и Московской области завтра, 15 сентября, ожидаются ночные заморозки, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 15 сентября

В Москве завтра, 15 сентября, в дневное время столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

«15 сентября небольшая облачность. Без осадков. Температура в Москве ночью — от +5 до +7 градусов, в центре — от +9 до +12 градусов, по области — от +2 до 7 градусов (на востоке заморозки до -1 градуса). Днем переменная облачность. Температура в Москве — от +20 до +22 градусов, по области — от +18 до +23 градусов. Ветер восточный и южный, 3–8 м/с», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в российской столице бабье лето продолжится до середины следующей недели.

«Предстоящая неделя стартует с такой же комфортной погоды. Бабье лето продолжится и закончится только в середине следующей семидневки. На этом самый засушливый почти за полтора века старт московской осени завершится!» — уточнил синоптик.

По информации метеорологических центров, 15 сентября в Москве температура днем составит от +20 до +22 градусов, а ночью опустится до +5–7 градусов. Ощущаемая температура днем будет около +20 градусов благодаря солнечной погоде и слабому ветру. Атмосферное давление сохранится на уровне 757–758 мм рт. ст., что близко к норме.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 15 сентября

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 сентября в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +21 градуса.

«15 сентября ночью будет переменная облачность, днем — облачно с прояснениями. Без существенных осадков, во второй половине дня кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный, умеренный. Температура воздуха ночью — от +12 до +14 градусов. Днем — от +19 до +21 градуса. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеосервисов, в Северной столице в понедельник, 15 сентября, ожидается облачная погода без осадков. Температура днем составит от +18 до +19 градусов, ночью опустится до +13–14 градусов. Ощущаемая температура днем будет около +15 градусов из-за повышенной влажности и ветра. Атмосферное давление сохранится на уровне 758–760 мм ртутного столба, что немного ниже нормы.

