14 сентября 2025 в 07:30

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 сентября

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 14 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 14 сентября

В ночь на 14 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил, что в Киришском районе ликвидировали один беспилотник.

Позднее глава региона заявил, что было сбито еще три дрона. Кроме того, по его словам, на территории завода КИНЕФ в Ленинградской области из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание. Пожар удалось ликвидировать.

«В районе Киришей уничтожено три БПЛА. Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано», — написал Дрозденко.

Пострадавших в результате атаки нет.

Кроме того, ночью в воскресенье опасность атаки БПЛА объявили на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“», — написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что для безопасности граждан ввели временные ограничения работы мобильного интернета.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В субботу, 13 сентября, предприятие «Башнефти» подверглось атаке беспилотников самолетного типа, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

«Один из БПЛА был обнаружен, за ним проводилось слежение. Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода», — написал глава Башкирии.

По словам Хабирова, погибших и пострадавших нет, производственная площадка получила незначительные повреждения, однако возник пожар, который в настоящий момент ликвидируют.

«После этого был сбит еще один БПЛА. Масштаб последствий его падения пока уточняется», — добавил глава региона.

Все службы приведены в боевую готовность. На месте работают правоохранительные органы, руководство компании и представители Минэкологии. Ситуация находится под контролем, уточнил Хабиров.

«Украинские БПЛА атаковали Ново-Уфимский НПЗ в Уфе — объект в более чем 1400 км (!) от Украины. <…> Ситуацию нормальной не назовешь. На четвертый год СВО винтовые БПЛА продолжают безнаказанно атаковать беззащитную нефтяную инфраструктуру страны. <…> Терпим?» — прокомментировал ситуацию Telegram-канал «Канал визионера».

«Как это возможно? Отбоя не было, всем прийти в себя! Пора сделать выводы», — пытаются мотивировать сограждан пользователи в соцсетях.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Российское военное ведомство сообщило, что в ночь на 13 сентября ПВО России перехватило и уничтожило 42 украинских БПЛА самолетного типа.

«15 [БПЛА перехвачены и уничтожены] над территорией Ростовской области, 12 — над территорией Белгородской области, 10 — над территорией Волгоградской области, два — над территорией Республики Крым, один — над территорией Калужской области, один — над территорией Курской области, один — над территорией Смоленской области», — сообщили в военном ведомстве.

