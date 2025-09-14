Медведев в свой день рождения завел канал в Max Дмитрий Медведев завел канал в мессенджере Max и опубликовал видеообращение

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев открыл собственный канал в мессенджере Маx. 14 сентября, в день своего 60-летия, он опубликовал первое видеообращение.

Приветствую вас в Max — в нашем национальном мессенджере. Мы продолжим говорить на самые важные и острые темы. Говорить о решении стоящих перед всеми нами задач. О том, что еще нужно сделать для благополучия наших людей и для процветания нашей любимой России. Говорить о расстановке фигур на международной шахматной доске и о балансе сил в мире, — сказал Медведев в видеообращении.

Дмитрий Медведев активно использует социальные сети. Его канал в Telegram, который он запустил в марте 2022 года после начала специальной военной операции, насчитывает более 1,8 млн подписчиков. С этого же времени он прекратил использовать Facebook и Instagram (деятельность в РФ запрещена).

При этом иногда зампред СБ публикует посты на X, преимущественно на английском языке. В российском сегменте интернета он активно использует «ВКонтакте», где регулярно публикует видео с совещаний и записи, сделанные по итогам его поездок по регионам.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в укрепление российской государственности и национальной безопасности.