Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 10:48

Медведев в свой день рождения завел канал в Max

Дмитрий Медведев завел канал в мессенджере Max и опубликовал видеообращение

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев открыл собственный канал в мессенджере Маx. 14 сентября, в день своего 60-летия, он опубликовал первое видеообращение.

Приветствую вас в Max — в нашем национальном мессенджере. Мы продолжим говорить на самые важные и острые темы. Говорить о решении стоящих перед всеми нами задач. О том, что еще нужно сделать для благополучия наших людей и для процветания нашей любимой России. Говорить о расстановке фигур на международной шахматной доске и о балансе сил в мире, — сказал Медведев в видеообращении.

Дмитрий Медведев активно использует социальные сети. Его канал в Telegram, который он запустил в марте 2022 года после начала специальной военной операции, насчитывает более 1,8 млн подписчиков. С этого же времени он прекратил использовать Facebook и Instagram (деятельность в РФ запрещена).

При этом иногда зампред СБ публикует посты на X, преимущественно на английском языке. В российском сегменте интернета он активно использует «ВКонтакте», где регулярно публикует видео с совещаний и записи, сделанные по итогам его поездок по регионам.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за вклад в укрепление российской государственности и национальной безопасности.

Дмитрий Медведев
мессенджеры
MAX
аккаунты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.