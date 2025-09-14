Наступление РФ на Сумы 14 сентября: переброс мобилизованных, что в Юнаковке

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Сумской области Украины, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 14 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Сум, Юнаковки, Алексеевки, Новоконстантиновки, Бессаловки, Андреевки, Варачино, Кондратовки?

Бои и события в Сумской области в воскресенье, 14 сентября: обстановка на фронте сегодня

«На Сумском направлении российская авиация, расчеты ударных БПЛА и артиллерия группировки „Север“ интенсивно работают по всему участку фронта в Сумской области, где продолжаются тяжелые встречные бои. Враг перебрасывает новые резервы из тыловых районов, а также мобилизованных военнослужащих из учебных центров, не прошедших в полном объеме учебную программу», — пишет «Северный ветер».

Авторы канала отметили, что военная администрация Сумской области в срочном порядке формирует отряды самообороны города Сумы и активно призывает вступать в ряды ВСУ, НГУ и ГПСУ.

«Каждому новому добровольцу Сумская ОВА готова единовременно выплатить из бюджета области 30 тысяч гривен. В районе южнее Юнаковки противник силами 47-й ОМБр и 92-й ОДШБр оказывает ожесточенное сопротивление. В ходе боев „Бесстрашными“ уничтожены вражеские САУ „Богдана“ и ББМ „Хамви“. В районе населенного пункта Кислая Дубина Сумской области точными ударами дронов поражены два усилителя сигнала БПЛА и антенна Starlink. Работают спецназ и мотострелки группировки „Север“. На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений. Ударами российских БПЛА уничтожены станция РЭБ и ББМ ВСУ», — добавил «Северный ветер».

Подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ проводят комплексную зачистку укрепленных позиций ВСУ на Сумском направлении, расширяя буферную зону, рассказал РИА Новости командир разведбата с позывным Юстас.

Военный блогер Олег Царев отметил, что в Сумской области ожесточенные бои идут на севере от Сум.

«Противник контратакует у Кондратовки, Андреевки и Алексеевки. Наши продолжают зачистку Юнаковки и ее окрестностей, бьют по тыловым районам ВСУ. Так, были уничтожены склады боеприпасов в Зеленой Роще и Хоружевке», — добавил он.

«Дневник десантника» передает, что в Сумской области уничтожен ЗРК «Тунгуска» ВСУ.

«Ударными дронами наши бойцы ликвидировали ЗРК 2С6 „Тунгуска“ 1020-го полка ВСУ. После поражения боевого модуля произошла детонация боекомплекта, сдетонировали ракеты и снаряды. Также повреждены транспортно-заряжающая машина и техника обеспечения „Урал“. Потери противника составили семь военнослужащих», — добавил автор канала.

В Минобороны РФ сегодня заявили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Садки, Кондратовка, Павловка и Алексеевка Сумской области.

