Операторы ударных FPV-дронов на оптоволокне группировки войск «Центр» уничтожили беспилотную платформу снабжения Вооруженных сил Украины на Красноармейском направлении СВО. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 14 сентября?

Сорвали снабжение противника

Как сообщили в Минобороны России, оператор оптоволоконного FPV-дрона Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил беспилотную платформу ВСУ, осуществляющую подвоз боеприпасов на боевую позицию формирований украинских боевиков под Красноармейском.

«Цель была обнаружена в ходе разведки позиций противника разведывательным беспилотником соединения. После обнаружения цели оператор оптоволоконного дрона вылетел по заданным координатам и, приблизившись к наземному беспилотнику противника, направил дрон по вражеской цели», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что механизированные средства подвоза позволяют ВСУ осуществлять регулярную доставку боеприпасов, продовольствия, воды и других грузов непосредственно на передовые позиции.

Обезвредили опасные предметы в Запорожье

Саперы группировки войск «Днепр» обезвредили взрывоопасные предметы для обеспечения безопасности мирных жителей Запорожской области, рассказали в Минобороны России.

«На большой высоте группа вражеских дронов пыталась прорваться к населенному пункту. Точным огнем БПЛА были сбиты. Один из беспилотных летательных аппаратов самолетного типа упал в озеро. Боеприпас не сдетонировал. Дрон ВСУ все еще представлял угрозу для населения. Саперы приняли решение извлечь его и обезвредить», — сообщили там.

После обезвреживания боеприпаса саперы обнаружили, что БПЛА был начинен не только взрывчаткой, но и металлическими поражающими элементами.

Танкисты ударили по ВСУ в свой праздник

Экипаж танка Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при поддержке беспилотной авиации в свой профессиональный праздник нанес удар по местам дислокации живой силы ВСУ, рассказали в Минобороны России.

«В свой профессиональный праздник экипаж танка Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск „Север“ во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов группировки нанес огневое поражение местам дислокации живой силы ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — отметили в ведомстве.

Ликвидировали пункт управления беспилотниками ВСУ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск «Юг» уничтожил авиабомбами украинский пункт управления беспилотниками, заявили в российском военном ведомстве.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Юг“», — подчеркнули в МО в сообщении.

Уточняется, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, а разведка подтвердила уничтожение заданной цели.

Уничтожили гаубицу и станцию РЭБ ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили гаубицу М198 производства США, а также станцию радиоэлектронной борьбы и живую силу украинской армии в Днепропетровской области, заявили в Минобороны России.

«Расчет барражирующего боеприпаса „Ланцет“ группировки войск „Восток“ уничтожил буксируемую 155-мм гаубицу М198 американского производства в Днепропетровской области. Во время воздушной разведки оператор БПЛА с воздуха вскрыл в лесопосадке боевую работу артиллерии ВСУ. Прямым попаданием барражирующего боеприпаса „Ланцет“ гаубица противника была уничтожена вместе с расчетом украинских националистов», — следует из сообщения.

