Подрыв ж/д путей под Орлом, пожары на НПЗ: как ВСУ атакуют РФ 14 сентября

По данным Минобороны РФ, в ночь на 14 сентября средства ПВО уничтожили 80 беспилотных летательных аппаратов. Обломки украинского дрона упали на территорию Киришского нефтеперерабатывающего завода в Ленинградской области, в результате инцидента начался пожар. Три сотрудника Росгвардии погибли при подрыве железнодорожных путей в Орловской области. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

80 украинских БПЛА атаковали регионы за ночь

В ночь на 14 сентября ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, сообщило Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 80 дронов противника.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 30 — над территорией Брянской области, 15 — над территорией Республики Крым, 12 — над территорией Смоленской области, 10 — над территорией Калужской области, пять — над территорией Новгородской области, три — над акваторией Азовского моря, два — над территорией Ленинградской области, один — над территорией Орловской области, один — над территорией Рязанской области и один — над территорией Ростовской области», — передали в ведомстве.

Смерть трех росгвардейцев в Орловской области

Два сотрудника Росгвардии погибли и один получил ранения при подрыве взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. Инцидент произошел во время проверки участка дороги, движение поездов на перегоне Малоархангельск — Глазуновка временно остановлено. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«На территории Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен», — написал Клычков.

Позже он сообщил, что третий раненый скончался в больнице. Губернатор пообещал оказать помощь семьям погибших.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«К сожалению, пришли плохие новости из больницы — скончался раненый росгвардеец. Правительство Орловской области окажет необходимую помощь», — сказано в сообщении.

Масштабная задержка поездов в Орловской области

Из-за подрыва железнодорожных путей в районе Орла и масштабного задержания поездов пассажиров доставят до конечных пунктов назначения на комфортабельных автобусах, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. По распоряжению Министерства транспорта региона для организации перевозок было выделено 18 транспортных средств.

Из-за проведения неотложных оперативных мероприятий задержаны в пути 10 железнодорожных составов. По последней информации, максимальное время ожидания для некоторых рейсов может достигать четырех часов 30 минут. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«18 автобусов для эвакуации пассажиров выделил Минтранс Курской области. Они доставят на место 457 человек, включая 51 ребенка, которые ехали в Курск», — написал Хинштейн.

На место события из Курска уже выехали пять бригад медиков Федерального центра медицины катастроф для оказания необходимой помощи, добавил глава региона. По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет, однако врачи готовы помочь всем, кто в этом нуждается.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе под Ленинградом

Возгорание на территории Киришского нефтеперерабатывающего завода (КИНЕФ) в Ленинградской области успешно ликвидировано. Инцидент произошел вследствие падения обломков беспилотного летательного аппарата, написал губернатор региона Александр Дрозденко.

По данным официальных источников, в районе Киришей силами противовоздушной обороны было уничтожено три беспилотника. Падение обломков одного из них стало причиной возгорания на промышленном объекте. Благодаря оперативным действиям спасательных служб пожар был быстро локализован и потушен. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Возгорание на территории завода КИНЕФ, произошедшее из-за падения обломков беспилотника, ликвидировано. Пострадавших нет», — указал губернатор.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Предварительная оценка показывает, что существенного ущерба производственным мощностям завода удалось избежать. Работа предприятия не прерывалась, технологический процесс продолжается в штатном режиме. Соответствующие службы проводят осмотр территории для оценки возможных повреждений и обеспечения дальнейшей безопасности объекта.

Атака дронов на нефтяное предприятие в Башкирии

Предприятие «Башнефти» в Башкирии подверглось атаке беспилотника, сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, один дрон упал на территории завода, погибших и пострадавших нет. Министерство обороны не комментировало эту информацию.

«Один из БПЛА был обнаружен, за ним проводилось слежение. Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода», — написал он.

По словам Хабирова, производственная площадка получила незначительные повреждения. Возникло возгорание, которое в данный момент устраняют. Позднее был сбит еще один дрон.

Удар дроном по промпредприятию в Пермском крае

Беспилотник, принадлежащий ВСУ, атаковал промышленное предприятие в Пермском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. По его словам, пострадавших нет, а предприятие продолжило работу в штатном режиме. В МО России данную информацию не комментировали.

«Только что на одно из промышленных предприятий Губахи был совершен прилет вражеского беспилотника. Пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме», — написал Махонин.

