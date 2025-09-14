Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 08:00

Генерал оценил будущее украинской авиации

Генерал Попов: ВСУ понадобится помощь НАТО для поддержки авиационного потенциала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У украинской авиации до конца года еще останется определенный потенциал, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов. По его словам, Киев может надеяться только на помощь Запада в восстановлении запчастей из стран бывшего Варшавского договора.

Что касается будущего украинской авиации, я считаю, что до конца года у них еще останется определенный потенциал. Они могут надеяться на помощь Запада в восстановлении запчастей из стран бывшего Варшавского договора — это и Польша, и Германия, и Словакия, и Чехия, и Венгрия, и Румыния. Они могут собрать что-то по частям для восстановления своей авиации, — подчеркнул Попов.

Генерал отметил, что Нидерланды обещали дать Украине несколько F-16, но эти разговоры приостановили из-за ограничений США. По его словам, полностью обнулить парк ВВС Украины вряд ли удастся по ряду причин.

Во-первых, западные аэродромы, как правило, оборудованы мощными железобетонными укрытиями, которые очень сложно уничтожить по отдельности. Это дорого, да и по разным причинам может даже не получиться при имеющихся возможностях дальних налетов по аэродромам. Одно дело — бить по взлетно-посадочной полосе, складу ГСМ, арсеналу боеприпасов, подъездным путям и трансформаторным подстанциям, которые питают аэродром, — это инфраструктура. Каждый самолет хранится в укрытии, — заявил Попов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия не располагает возможностями для проведения широкомасштабных наступлений. Он отметил, что, по оценкам российских военных экспертов, ВСУ способны лишь удерживать позиции, тогда как ВС РФ продолжают продвижение.

