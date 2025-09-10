Раскрыто критическое для ВСУ значение разбомбленного завода во Львове

Вооруженные силы Украины ремонтировали всю бронетехнику, включая вооружение НАТО, на Львовском бронетанковом заводе, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он также предположил, что разрушения на авиазаводе ЛДАРЗ вследствие массированного удара российской армии могут привести к снижению атак со стороны ВСУ с использованием дальнобойных дронов типа «Лютый» и «Бобер».

Если это авиационный завод, то очевидно, что повлияет [на удары по России со стороны ВСУ дальнобойными дронами «Лютый» и «Бобер»]. Бронетанковый завод занимался ремонтом танков и самоходок. Я знаю этот завод со времен, когда учился во Львове в военном училище, он находился рядом с нами. Это был по тем временам серьезный бронетанковый ремонтный завод. По нему, кстати, мы били, и сейчас, я думаю, мы его добили. Я думаю, что там ремонтировалась вся бронетехника, в том числе натовская, конечно. Не будут же их таскать черт знает куда. Тем более, что, наверное, специалисты из НАТО были во Львове, — объяснил Дандыкин.

Военэксперт отметил, что подобные массированные удары российской армии существенно подрывают боеспособность ВСУ и не позволяют им проводить наступательные операции. По его словам, атаки РФ на военные объекты Львовской области могли быть неожиданными для Украины, потому что эта территория является тыловой зоной.

Таких [авиационных] заводов еще достаточно много сейчас на оставшейся части Украины, неподвластной нам. Все равно это серьезные удары, потому что это тыловая зона, где они до этого чувствовали себя весьма безопасно. Удары были резкие. Мы нанесли удар в начале СВО массированно, потом наведывались туда. Сейчас идет очень серьезное боестолкновение. Пытаются ВСУ наступать, бросают силы и резервы, несут огромные потери. Но я думаю, что еще немного времени, и мы узнаем об освобожденных населенных пунктах и городах, — резюмировал Дандыкин.

Ранее Минобороны России сообщило, что на южной и юго-западной окраинах Львова поражены цеха Львовского бронетанкового завода и авиазавода ЛДАРЗ. На этих предприятиях ремонтировалась и модернизировалась бронетехника, производились беспилотники большой дальности и обслуживались боевые самолеты ВСУ.