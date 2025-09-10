Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 сентября 2025 в 18:45

Раскрыто критическое для ВСУ значение разбомбленного завода во Львове

Военэксперт Дандыкин: ВСУ ремонтировали бронетехнику НАТО на заводе во Львове

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины ремонтировали всю бронетехнику, включая вооружение НАТО, на Львовском бронетанковом заводе, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он также предположил, что разрушения на авиазаводе ЛДАРЗ вследствие массированного удара российской армии могут привести к снижению атак со стороны ВСУ с использованием дальнобойных дронов типа «Лютый» и «Бобер».

Если это авиационный завод, то очевидно, что повлияет [на удары по России со стороны ВСУ дальнобойными дронами «Лютый» и «Бобер»]. Бронетанковый завод занимался ремонтом танков и самоходок. Я знаю этот завод со времен, когда учился во Львове в военном училище, он находился рядом с нами. Это был по тем временам серьезный бронетанковый ремонтный завод. По нему, кстати, мы били, и сейчас, я думаю, мы его добили. Я думаю, что там ремонтировалась вся бронетехника, в том числе натовская, конечно. Не будут же их таскать черт знает куда. Тем более, что, наверное, специалисты из НАТО были во Львове, — объяснил Дандыкин.

Военэксперт отметил, что подобные массированные удары российской армии существенно подрывают боеспособность ВСУ и не позволяют им проводить наступательные операции. По его словам, атаки РФ на военные объекты Львовской области могли быть неожиданными для Украины, потому что эта территория является тыловой зоной.

Таких [авиационных] заводов еще достаточно много сейчас на оставшейся части Украины, неподвластной нам. Все равно это серьезные удары, потому что это тыловая зона, где они до этого чувствовали себя весьма безопасно. Удары были резкие. Мы нанесли удар в начале СВО массированно, потом наведывались туда. Сейчас идет очень серьезное боестолкновение. Пытаются ВСУ наступать, бросают силы и резервы, несут огромные потери. Но я думаю, что еще немного времени, и мы узнаем об освобожденных населенных пунктах и городах, — резюмировал Дандыкин.

Ранее Минобороны России сообщило, что на южной и юго-западной окраинах Львова поражены цеха Львовского бронетанкового завода и авиазавода ЛДАРЗ. На этих предприятиях ремонтировалась и модернизировалась бронетехника, производились беспилотники большой дальности и обслуживались боевые самолеты ВСУ.

ВСУ
Львовская область
СВО
бронетехника
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Вильнюсе прогремел взрыв
Шукшина раскрыла свое мнение о Лукашенко
Приснилось разбитое стекло? Срочное предупреждение для вас
«Ай-яй-яй»: Алаудинов ввязался в скандал с «отмываниями» военблогера на СВО
В России рассказали, как одна фраза Трампа о Польше расстроила Украину
Известная телеведущая разнесла ЕГЭ
Ушел из жизни посол в отставке Сергей Яковлев
Мишустин обозначил приоритеты бюджетной политики России
Израиль ударил по редакциям двух газет в Йемене
В Польше назвали число обнаруженных беспилотников
Отказ выйти на сцену, болезнь дочки, мнение об СВО: как живет актер Збруев
«Плюют в души»: продюсер назвал факты, доказывающие предательство Пугачевой
Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно
Российский Aurus возглавил королевский кортеж иностранного лидера
КТК в досудебном порядке выплатил 179,2 млн рублей после разлива нефти
Мужчина подал в суд на работодателя из-за «унизившего» его офисного стола
Звезда с душком: певец D4vd теряет контракты из-за трупа в своей Tesla
Женщина приняла змеиные яйца за грибы и была укушена в руку
Глава МАГАТЭ забил тревогу из-за угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС
Называл жену Аркадием: глумливого трансгендера нашли расчлененным в Неве
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики
Общество

Цветок для ленивых: посеял в ноябре — весной любуюсь на алые колокольчики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.