Белоснежные звездочки на зеленом ковре! Посейте в октябре и забудьте до мая

Клематис «звездочет» — это настоящая звезда вашего сада! Его крупные, роскошные цветы с бархатными лепестками глубокого фиолетово-пурпурного оттенка, усыпанные золотистыми тычинками, напоминают ночное небо. А какой у него характер — настоящий аристократ, но при этом удивительно неприхотливый!

Этот сорт относится к третьей группе обрезки, что делает уход за ним до смешного простым. Осенью вы просто срезаете все побеги почти до уровня земли, оставляя пару сильных почек. Весной он с невероятной энергией рванет в рост и уже к середине лета порадует вас обильным и долгим цветением. Он прекрасно зимует в наших условиях, а его жизнестойкость вызывает искреннее восхищение. «Звездочет» обожает солнце, но мирится и с легкой полутенью. Главное — предоставить ему опору, по которой он будет взбираться, создавая потрясающую вертикаль в саду. Посадите его у беседки, арки или просто у забора, и он станет вашим гордым приобретением, предметом зависти соседей и всеобщим любимцем. Этот клематис действительно способен преобразить любой уголок, подарив ему волшебство и шарм.