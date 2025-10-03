G7 прокредитовала Украину на $25,5 млрд за счет активов России в 2025 году

Страны «Большой семерки» в 2025 году предоставили Украине кредитное финансирование в размере $25,5 млрд (2 трлн рублей) за счет доходов от замороженных российских активов. Согласно расчетам РИА Новости, основанным на данных украинского министерства финансов и Европейской комиссии, эти средства стали частью ранее утвержденной программы поддержки Киева.

Общий объем кредитной линии, одобренной G7 в прошлом году, составляет около $50 млрд (4 трлн рублей). Первыми финансовую помощь оказали Соединенные Штаты, направившие в конце прошлого года $1 млрд (83 млрд рублей), однако с тех пор новые транши от Вашингтона не поступали. Основная часть финансирования пришлась на текущий год, причем наибольший вклад внес Европейский союз, предоставивший $15,8 млрд (1,2 трлн рублей).

Значительные суммы также выделили другие участники G7. Среди них Канада, Япония и Великобритания. Кредитное финансирование в рамках схемы «Большой семерки» составляет примерно три четверти от всей финансовой помощи, предоставленной Западом украинскому бюджету в 2025 году.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил с бандой западных политиков, которые обсуждают вопрос конфискации российских активов. По его словам, попытки присвоить собственность России не останутся без ответа.