Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 11:41

«Банда»: в Кремле отреагировали на попытки ЕС распорядиться активами РФ

Песков назвал участников дискуссии о конфискации активов России бандой

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обсуждение в Европе возможности конфискации российских активов похоже на поведение «банды», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, попытки присвоить собственность России не останутся без ответа. Москва сделает все, чтобы «те, кто причастен к этим противоправным действиям, понесли юридическую и иную возможную ответственность», добавил он.

Это все похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность». Вот если по-нашему, то вот так это и выглядит, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля рассказал, что Россия примет участие в саммите G20 в Йоханнесбурге 21–22 ноября. Он отметил, что президент Владимир Путин в любом случае будет задействован в мероприятии. По словам Пескова, российская сторона традиционно активно работает во всех направлениях G20.

До этого Песков заявил, что Россия отреагирует «должным образом» в случае передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что окончательное решение примет глава Белого дома Дональд Трамп.

Дмитрий Песков
Россия
деньги
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт назвал главную угрозу для РЛС под Калининградом
Охранник удерживал 17-летнюю девочку за шею и трогал ее в туалете отеля
У женщины резко выросла грудь на три размера из-за опасного диагноза
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
«Возникают вопросы»: в Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.