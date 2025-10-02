«Банда»: в Кремле отреагировали на попытки ЕС распорядиться активами РФ

Обсуждение в Европе возможности конфискации российских активов похоже на поведение «банды», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, попытки присвоить собственность России не останутся без ответа. Москва сделает все, чтобы «те, кто причастен к этим противоправным действиям, понесли юридическую и иную возможную ответственность», добавил он.

Это все похоже на такую банду: кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность». Вот если по-нашему, то вот так это и выглядит, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля рассказал, что Россия примет участие в саммите G20 в Йоханнесбурге 21–22 ноября. Он отметил, что президент Владимир Путин в любом случае будет задействован в мероприятии. По словам Пескова, российская сторона традиционно активно работает во всех направлениях G20.

До этого Песков заявил, что Россия отреагирует «должным образом» в случае передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что окончательное решение примет глава Белого дома Дональд Трамп.