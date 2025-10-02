В Кремле подтвердили участие Путина в G20 Песков: Путин примет участие в саммите G20

Россия будет на должном уровне представлена на саммите G20, который пройдет в Йоханнесбурге 21–22 ноября, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите в любом случае, сообщает ТАСС.

Он примет участие в G20. В любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активно. Мы активно принимаем участие во всех сегментах работы G20, — сказал Песков.

Ранее шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш на полях Генассамблеи ООН заявила, что российская сторона рассчитывает добиться консенсуса по Украине в декларации «Большой двадцатки» в Южно-Африканской Республике. По ее словам, Москва надеется, что отражение конфликта в декларации будет сбалансированным и устроит все стороны.

Песков также омтетил, что Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакты на уровне администраций. Однако президент США Дональд Трамп пока не дал ответа на предложение российского лидера о сохранении ограничений, установленных Договором о стратегических наступательных вооружениях.

Песков также сообщил, что российские власти внимательно следят за заявлениями Трампа. По его словам, Кремль тщательно анализирует все высказывания американского лидера.