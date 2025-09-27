Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 11:17

Лукаш раскрыла, что Россия рассчитывает закрепить в декларации G20

Лукаш заявила, что Россия надеется на консенсус по Украине в декларации G20

Светлана Лукаш Светлана Лукаш Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Российская сторона рассчитывает добиться консенсуса по Украине в декларации «Большой двадцатки» в Южно-Африканской Республике, заявила на полях Генассамблеи ООН шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Москва надеется, что отражение конфликта в декларации будет сбалансированным и устроит все стороны.

Мы надеемся, что в этом году удастся выйти на консенсусное решение, которое будет устраивать все страны, включая Россию, — сказала Лукаш.

Дипломат также отметила, что вопрос представительства России на саммите G20 в ЮАР решается. Лукаш выразила надежду, что президент Владимир Путин примет в нем участие.

Ранее председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что делегация Совфеда примет участие в саммите G20 в Южно-Африканской Республике. При этом Россия показала наилучший результат по уровню занятости населения среди всех стран «Большой двадцатки» по итогам второго квартала. Антирекорд по росту безработицы в этом временном промежутке установила Мексика.

