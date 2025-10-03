Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 08:23

Украинских наемников обвинили в эскалации конфликта в Восточной Африке

СОМБ: украинские наемники причастны к эскалации конфликта в Судане

Украинские наемники причастны к эскалации конфликта в Судане и ухудшению там гуманитарной ситуации, заявил ТАСС директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. Он пояснил, что речь идет об участии этих военных в наступлении на город Эль-Фашир.

Украинское участие в наступлении на Эль-Фашир, безусловно, привело к эскалации, обострению гуманитарной ситуации, — сказал Иванов.

Директор СОМБ отметил, что бои за Эль-Фашир привели к крупной гуманитарной катастрофе. В частности, 300 тысяч человек остались без продуктов питания и медикаментов.

Ранее армия Судана ликвидировала воюющих на стороне мятежников украинских наемников в Дарфуре. В результате тщательно спланированной засады на площади Аль-Карама в Эль-Фашире также погибли колумбийцы и другие иностранцы.

До этого Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что около 130 тысяч детей оказались в критическом положении из-за голода, болезней и насилия в осажденном суданском городе Эль-Фашир. Специалисты назвали город «эпицентром детских страданий» и потребовали немедленного гуманитарного доступа.

