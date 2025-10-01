В армии Судана сообщили о ликвидации украинских наемников в Дарфуре

Армия Судана ликвидировала воюющих на стороне мятежников украинских наемников в Дарфуре, сообщает РИА Новости со ссылкой на 6-ю пехотную дивизию. В результате тщательно спланированной засады на площади Аль-Карама в Эль-Фашире также погибли колумбийцы и другие иностранцы.

Нашим войскам на площади Аль-Карама в Эль-Фашире удалось нанести тяжелые потери противнику, устроив хорошо спланированную засаду, в результате которой погибло много иностранцев, включая колумбийцев и украинцев, — уточнили военные.

По данным суданской армии, сражавшиеся на стороне Сил быстрого реагирования (СБР) иностранные наемники проникли в отдельные районы города с целью занять высокие здания, где дислоцировались вооруженные силы. Среди них были специалисты по беспилотникам, а также снайперы. Мятежники пытались усилить артиллерийский обстрел, чтобы эвакуировать тела погибших иностранцев, однако эта операция оказалась безуспешной.

Ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что около 130 тысяч детей оказались в критическом положении из-за голода, болезней и насилия в осажденном суданском городе Эль-Фашир. Специалисты назвали город «эпицентром детских страданий» и потребовали немедленного гуманитарного доступа.