Раскрыта огромная сумма ущерба для ЕС от конфискации активов России ЕС может лишиться $266 млрд в случае конфискации замороженных активов России

Европейские страны, вводящие санкции против РФ, рискуют столкнуться с масштабными финансовыми потерями в случае конфискации замороженных российских активов, сообщает РИА Новости. Согласно расчетам, основанным на данных национальных статистических служб, совокупный объем их инвестиций в российскую экономику, который может быть подвергнут ответным мерам, превышает $250 млрд.

На текущий момент в недружественных странах Европы заблокировано около $236 млрд российских средств, включая как государственные, так и частные активы. Основная их часть, а именно порядка $228 млрд, находится в депозитарии Euroclear в Бельгии. Значительную долю доходов от этих активов приносят частные вложения — в прошлом году на них пришлось более 20%.

Если эти средства будут конфискованы в рамках предложения ЕС, то европейские государства могут лишиться в России примерно $266 млрд. Так, вложения ЕС в российскую экономику составляют $238 млрд, Швейцарии — $27,5 млрд (2,2 трлн рублей), а Норвегии — $43 млн (3,4 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» в 2025 году предоставили Украине кредитное финансирование в размере $25,5 млрд (2 трлн рублей) за счет доходов от замороженных российских активов. Эти средства стали частью утвержденной программы поддержки Киева.