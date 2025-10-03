Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 09:31

Две европейские страны готовятся к масштабным сбоям в энергосистеме

Iltalehti: Финляндия и Швеция готовятся к возможным блэкаутам

Финляндия, Хельсинки Финляндия, Хельсинки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Финляндия и Швеция разрабатывают меры для защиты от масштабных блэкаутов, сообщает Iltalehti со ссылкой на представителей энергетических компаний. Поводом для этого стал крупный сбой в энергосистеме Пиренейского полуострова весной 2025 года.

С последнего такого случая прошло уже более 50 лет. Тем не менее мы должны быть готовы к ситуации, когда значительная часть страны может погрузиться во тьму, — заявил гендиректор электросетевой компании Fingrid Аста Сихвонен-Пункка.

Он отметил, что серьезный блэкаут может произойти как из-за погодных условий, так и по причине человеческой ошибки. По его мнению, для минимизации рисков важно наладить сотрудничество и обмен информацией между соседними странами.

Стратегический менеджер по операциям компании Svenska Kraftnät Эрик Эк заявил, что полностью защититься от сбоев невозможно. При этом он подчеркнул, что в Швеции прорабатывают план действий на случай, если блэкаут все же произойдет.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что гражданам Украины стоит готовиться к тяжелому зимнему периоду, связанному с рисками полного отключения электроэнергии. Заявление она сделала в последний день лета, не уточняя деталей и причин такой ситуации. Парламентарий констатировала окончание летнего сезона и посчитала необходимым сразу предупредить население о грядущих сложностях.

