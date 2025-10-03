Мерц резко высказался о европейской «стене дронов» Мерц высказался против финансирования «стены дронов» из бюджета ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против финансирования проекта «стена дронов» из бюджета Евросоюза, сообщило издание Politico со ссылкой на информированные источники. Свое мнение глава германского правительства выразил в ходе закрытой встречи на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.

По информации дипломатов, Мерц подверг данную инициативу резкой критике. Ряд политиков, включая еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, поддержали проект, отметив возможность изменения его названия, так как слово «стена» способно вводить в заблуждение и вызывать ассоциации с историческими оборонительными линиями.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что создание любых стен, включая проект «стена дронов», является изначально ошибочной идеей, что подтверждается историческим опытом. Данное заявление прозвучало в связи с инициативой Европейской комиссии о немедленных мерах по организации системы беспилотников на восточном фланге Европы.

Кроме того, издание The Daily Telegraph сообщило, что европейские политики рассматривают возможность расширения зоны действия «стены дронов» до территории Киева. Согласно информации журналистов, официальные лица допускают установку бесполетной зоны над столицей Украины.