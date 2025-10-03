Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 3 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 3 октября

За ночь с 2 на 3 октября над регионами России и Черным морем перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«С 23:00 мск 02.10 до 07:00 мск 03.10 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Белгородской области, три — над территорией Республики Крым и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

В ночь на 3 октября в Новороссийске звучал сигнал «Внимание всем». Как сообщил в Telegram-канале мэр города-героя Андрей Кравченко, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Кравченко напомнил жителям и гостям города, что в случае атаки противника нельзя подходить к окнам, а следует укрыться в помещении без окон со сплошными стенами.

Позднее Telegram-канал SHOT объявил о работе систем ПВО над акваторией Черного моря и звуках взрывов над Сочи. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что ночью была осуществлена атака БПЛА противника на город Березники. Пострадал двухквартирный жилой дом. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«На „Азоте“ была кратковременная остановка технологического цикла, сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, на месте продолжают работать специалисты экстренных служб, развернут оперативный штаб. Жильцам пострадавшего в результате атаки БПЛА дома предоставлено маневренное жилье.

«Министерству труда и социального развития Пермского края поставлена задача проработать вопрос компенсации потерянного имущества. Необходимые для этого средства направим из краевого бюджета», — добавил Махонин.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 2 октября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на семь регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 85 дронов.

Больше всего воздушных целей — 38 — было уничтожено над Воронежской областью. 13 беспилотных аппаратов подавили над Крымом, 11 — над Белгородчиной и 10 — над Саратовской областью. Силы ПВО также работали в Ростовской, Волгоградской и Пензенской областях, уничтожив семь, четыре и два БПЛА соответственно.

Украинский военнопленный Михаил Чаленко сообщил телеканалу «Россия 24», что командование отправляет провинившихся солдат на смерть. Он единственный, кто остался в живых из своего подразделения в составе 425-го полка ВСУ.

Чаленко, участвовавший в боевых действиях на Запорожском направлении, попытался сбежать с линии фронта. Спустя год его нашли и в наказание отправили на верную гибель под Красноармейск.

Чаленко пришлось отдать зарплату командованию, чтобы его не забрасывали на передний край.

«Вслепую заводили, просили откат, но они все равно сказали: только вперед — никакого отката нет. Если кто-то откатится, расстреляют свои же», — рассказал военный.

