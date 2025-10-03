Раскрыт уровень доверия россиян к Путину

Каждый восьмой (81%) россиянин положительно оценивает работу президента Владимира Путина, согласно опросу ФОМ, опубликованному на официальном сайте фонда. При этом каждый седьмой (78%) доверяет главе государства.

Кроме того, деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобрили 59% опрошенных. Как уточняется в исследовании, в случае выборов в Госдуму в ближайшее воскресенье за «Единую Россию» готовы проголосовать 41% участников исследования, за ЛДПР — 12%, за КПРФ — 7%, за «Новых людей» — 4%, за «Справедливую Россию» — 3%.

Опрос охватил 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Участники были из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которым почти половина россиян склонна доверять большинству людей. При этом исследование выявило снижение общего уровня доверия за последние пять лет, особенно среди молодежи. Вдобавок, женщины чаще мужчин идентифицируют себя как доверчивые.

До этого стало известно о снижении доли россиян, верящих в возможность тайного чипирования людей: с 41% в 2020 году до 29% в 2024 году. Большинство опрошенных (66%) считают такую практику невозможной, 36% видят главный риск в контроле над человеком, а 19% — во вредном воздействии на здоровье.