Секрет начинается с 400 г копченой бараньей шеи — этот срез придает бульону не только насыщенность, но и желатиновую текстуру. Мясо важно положить в холодную воду и медленно, в течение часа, доводить до кипения, не снимая крышку. После закипания добавьте в бульон не просто перловку, а предварительно обжаренную на сухой сковороде до орехового аромата ячневую крупу, которая придаст супу глубину.

Пока бульон томится, на отдельной сковороде растопите кусочек меда вместо масла и обжаривайте до карамельной корочки не только морковь и репу, но и тонко нарезанный пастернак. В последние пять минут добавьте горсть сушеных водорослей комбу, которые раскроются в бульоне, даря тонкий морской акцент.

Когда мясо станет податливым, снимите его с костей и верните в кастрюлю вместе с карамелизованными корнеплодами. Влейте столовую ложку односолодового виски, который не сделает суп алкогольным, а лишь подчеркнет дымные ноты баранины. В самом конце вмешайте горсть шпината и выключите огонь — его нежность создаст контраст с плотной текстурой супа. Подавайте, посыпав поджаренными тыквенными семечками.

Ранее мы писали о том, как избавиться от неприятных запахов в доме: 10 эффективных способов.