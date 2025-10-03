Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 10:14

Шотландский перловый суп: наваристо и сытно!

Шотландский перловый суп: наваристо и сытно! Шотландский перловый суп: наваристо и сытно! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Секрет начинается с 400 г копченой бараньей шеи — этот срез придает бульону не только насыщенность, но и желатиновую текстуру. Мясо важно положить в холодную воду и медленно, в течение часа, доводить до кипения, не снимая крышку. После закипания добавьте в бульон не просто перловку, а предварительно обжаренную на сухой сковороде до орехового аромата ячневую крупу, которая придаст супу глубину.

Пока бульон томится, на отдельной сковороде растопите кусочек меда вместо масла и обжаривайте до карамельной корочки не только морковь и репу, но и тонко нарезанный пастернак. В последние пять минут добавьте горсть сушеных водорослей комбу, которые раскроются в бульоне, даря тонкий морской акцент.

Когда мясо станет податливым, снимите его с костей и верните в кастрюлю вместе с карамелизованными корнеплодами. Влейте столовую ложку односолодового виски, который не сделает суп алкогольным, а лишь подчеркнет дымные ноты баранины. В самом конце вмешайте горсть шпината и выключите огонь — его нежность создаст контраст с плотной текстурой супа. Подавайте, посыпав поджаренными тыквенными семечками.

Ранее мы писали о том, как избавиться от неприятных запахов в доме: 10 эффективных способов.

Читайте также
Яблочные сконы на завтрак! Простейший рецепт и самые обычные продукты! Никакой возни — всего 10 минут для идеального завтрака
Общество
Яблочные сконы на завтрак! Простейший рецепт и самые обычные продукты! Никакой возни — всего 10 минут для идеального завтрака
Банановый манник с яблоками. Самый вкусный, пышный, мягкий и ароматный манник на кефире — хит на завтрак
Общество
Банановый манник с яблоками. Самый вкусный, пышный, мягкий и ароматный манник на кефире — хит на завтрак
Шотландское блюдо для вегетарианцев: вкусная запеканка
Семья и жизнь
Шотландское блюдо для вегетарианцев: вкусная запеканка
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Семья и жизнь
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Солянка с копченостями сборная: вкусный суп без долгой варки бульона
Общество
Солянка с копченостями сборная: вкусный суп без долгой варки бульона
рецепты
быстрый рецепт
простой рецепт
Шотландия
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный тренер считает, что «Спартак» способен на чудо в дерби с ЦСКА
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 3 октября
Двоюродный брат вице-президента США раскритиковал подход США к СВО
Орбан раскрыл, чем для ЕС обернется отправка солдат на Украину
В Европе отпустили «санкционный» танкер Boracay
«И поехали»: автолюбителей предупредили о важном нюансе перед зимой
Число привлеченных к ответственности наемников ВСУ перевалило за тысячу
В еще одном российском аэропорту ввели временные ограничения
В России определили победителя конкурса «Учитель года»
Устроившего кровавую поножовщину в центре Москвы задержали
Раскрыт план военного вторжения США в Венесуэлу
Додик назвал Путина архитектором многополярного мира
Российская армия укрепила позиции в Запорожской области
Литературовед рассказала, сколько стихов Есенина остаются неизвестными
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 октября: где сбои в России
Актрису-иноагента теперь будут разыскивать на международном уровне
Жители дома в Екатеринбурге остались без чистой воды из-за ремонта
«Она еще тепленькая»: некрофила-фрезеровщика поймали спустя 30 лет
Автоэксперт назвал неочевидный плюс раннего выезда на работу
«Одноклассники» запустят проект «Сохраним наш мир» ко Дню защиты животных
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.