Полиция раскрыла судьбу пропавших у российской границы солдат Полиция Норвегии объявила о завершении операции по поиску пропавших солдат

В Норвегии завершилась операция по поиску пятерых военнослужащих, которые пропали в период проведения учений, сообщает местная полиция. Все солдаты были найдены. Инцидент с исчезновением военных произошел в самой северной области страны Финнмарк, которая имеет общую границу с Мурманской областью России.

От Вооруженных сил [поступило сообщение] о том, что обнаружены оставшиеся пять солдат, — сказано в публикации.

Согласно информации правоохранительного ведомства, одно военное подразделение прибыло на контрольно-пропускной пункт, организованный вооруженными силами вдоль автомобильной трассы Е6. На данном пункте военнослужащим была оказана необходимая помощь. Еще одна группа военных, находившаяся на удалении от границы с Финляндией, также восстановила связь.

Ранее поступила информация, что в норвежском регионе Финнмарк начались поисковые мероприятия пяти военнослужащих, пропавших во время учебных занятий. Исчезновение солдат-призывников случилось на учениях, где отрабатывались методы скрытного перемещения и маскировки. Для обнаружения пропавших полиция и вооруженные силы страны привлекли значительные ресурсы.