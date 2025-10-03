Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 10:14

Полиция раскрыла судьбу пропавших у российской границы солдат

Полиция Норвегии объявила о завершении операции по поиску пропавших солдат

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Норвегии завершилась операция по поиску пятерых военнослужащих, которые пропали в период проведения учений, сообщает местная полиция. Все солдаты были найдены. Инцидент с исчезновением военных произошел в самой северной области страны Финнмарк, которая имеет общую границу с Мурманской областью России.

От Вооруженных сил [поступило сообщение] о том, что обнаружены оставшиеся пять солдат, — сказано в публикации.

Согласно информации правоохранительного ведомства, одно военное подразделение прибыло на контрольно-пропускной пункт, организованный вооруженными силами вдоль автомобильной трассы Е6. На данном пункте военнослужащим была оказана необходимая помощь. Еще одна группа военных, находившаяся на удалении от границы с Финляндией, также восстановила связь.

Ранее поступила информация, что в норвежском регионе Финнмарк начались поисковые мероприятия пяти военнослужащих, пропавших во время учебных занятий. Исчезновение солдат-призывников случилось на учениях, где отрабатывались методы скрытного перемещения и маскировки. Для обнаружения пропавших полиция и вооруженные силы страны привлекли значительные ресурсы.

Норвегия
поиски
полиция
армия
