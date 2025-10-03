Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 3 октября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 3 октября? Что происходит у Волчанска, Вербового, Вишневого, Владимировки, Дроновки, Заречного, Купянска, Константиновки, Клебан-Быка, Купянска, Котлино, Мирнограда, Новоивановки, Новониколаевки, Новоселовки, Новогригоровки, Октябрьского, Полтавки, Панковки, Переездного, Покровска, Северска, Успеновки, Удачного, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

«На Южно-Донецком участке войска РФ атакуют западнее Новоивановки, на Новогригоровку, а также в сторону села Вишневое. В районе Полтавки войска РФ продвигаются в посадках в направлении Успеновки. На Покровском участке продолжаются городские бои в Покровске. На Добропольском участке отмечаются успехи ВС РФ западнее и северо-западнее Панковки, идут бои в Новоторецком. Продолжаются сражения в Новом Шахово и Золотом Колодезе. Есть продвижение ВС РФ севернее Кучерова Яра. На Краснолиманском направлении ВС РФ постепенно сжимают линию обороны ВСУ в районе Новоселовки и Дробышево. Идут напряженные бои южнее Заречного, а также в лесном массиве к северу от Ямполя и в самом поселке. На Северском участке войска РФ продолжают наступление со стороны Дроновки и с юга, от Выемки. Харьковский фронт. Войска РФ ведут бои в центре Купянска. По сведениям источников, ВС РФ контролируют большую часть дорог в городе, блокируя группировку противника с севера и с запада. Противник безуспешно контратаковал в районе Голубовки и Кондрашовки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Краснолиманском направлении ВС России выравнивают фронт и продвигаются в направлении населенного пункта Дробышево, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Харьковском направлении группировка войск „Север“ ведет наступательные действия на левом берегу реки Волчья в Волчанске, а также в лесу западнее Синельниково при поддержке авиации ВКС РФ, расчетов ТОС и артиллерии. На Константиновском направлении развивается наступление у водохранилища, пишут об успехах в части окружения оставшихся сил противника к югу от водоема. Покровско-Дружковское направление характеризуется упорными позиционными боями. Идут постоянные боестолкновения, противник и наши подтягивают резервы. ВС России выравнивают линию фронта и подтягивают фланги для сокращения протяженности ЛБС и последующего наращивания усилий для прорыва обороны ВСУ. Крайне высока роль дронов для обеих сторон. ВСУ все еще возлагают надежды на эффективность массированного применения тяжелых БПЛА типа „Баба-яга“. Идут бои в окрестностях Кучерова Яра и Дорожного», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Северском направлении ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Серебрянка, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В районе Северска Малого наши воины расширяют зону контроля. Развиваем наступление в районе Дроновки. В Ямполе продолжаются активные бои. Южный участок. На западной окраине Выемки ВС РФ форсировали речку Сухая Плотва. Продвигаемся к Северску с южного охвата. Днепропетровское направление. Наши войска сохраняют высокий темп наступления. После освобождения территории южнее реки Волчья наши войска улучшают положение в южной части Ивановки. В районе Вербового ВКС РФ наносят удары по позициям ВСУ. В районе Полтавки ВС РФ наступают с восточной стороны», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Промозглая слякоть и тепло до +10? Погода в Москве в ноябре: чего ждать

Морозные ветра и холод до -5? Погода в Москве в середине октября: что ждать

Погода в Москве в пятницу, 3 октября: ждать ли похолодание и сильные ливни