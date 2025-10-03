В Госдуме оценили шансы США передать ракеты Tomahawk Украине Депутат Швыткин: передача ракет Tomahawk Украине слишком рискованна для США

Передача ракет Tomahawk Украине слишком рискованна для США, заявил «Ридусу» депутат Госдумы Юрий Швыткин. По его словам, даже если это произойдет, то такие поставки не отразятся на ходе специальной военной операции.

Поставки ракет Tomahawk ни в коем случае не повлияют на ход боевых действий и не изменят ситуацию в зоне специальной военной операции, — высказался Швыткин.

Он добавил, что потенциальная передача ракет Tomahawk Украине негативно отразится на российско-американских отношениях. Именно поэтому США вряд ли пойдут на это, уверен парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможная передача крылатых ракет Tomahawk ВСУ не изменит ситуацию на поле боя. Вместе с тем он назвал их мощным оружием, которое представляют угрозу.