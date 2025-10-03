Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 13:11

В Госдуме оценили шансы США передать ракеты Tomahawk Украине

Депутат Швыткин: передача ракет Tomahawk Украине слишком рискованна для США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Передача ракет Tomahawk Украине слишком рискованна для США, заявил «Ридусу» депутат Госдумы Юрий Швыткин. По его словам, даже если это произойдет, то такие поставки не отразятся на ходе специальной военной операции.

Поставки ракет Tomahawk ни в коем случае не повлияют на ход боевых действий и не изменят ситуацию в зоне специальной военной операции, — высказался Швыткин.

Он добавил, что потенциальная передача ракет Tomahawk Украине негативно отразится на российско-американских отношениях. Именно поэтому США вряд ли пойдут на это, уверен парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможная передача крылатых ракет Tomahawk ВСУ не изменит ситуацию на поле боя. Вместе с тем он назвал их мощным оружием, которое представляют угрозу.

депутаты
США
Россия
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дагестане назвали предварительную причину перестрелки
В российском регионе из-за ревности похитили подростка
Легендарную бригаду «Эспаньола» разбивают на части
ВС России за неделю освободили семь населенных пунктов
Россиянам рассказали о пользе одного сезонного фрукта
Нарколог сравнил вред от электронных и обычных сигарет
«Депрессия»: адвокат о состоянии Газманова после похищения у него 600 млн
ПВО сбила пять «Нептунов» и более 900 беспилотников ВСУ за неделю
Кинокритик объяснил кассовый успех «Дракулы» в России
Армия России нанесла массированный удар по газовым объектам Украины
Мужчина оказался на столе хирурга после укуса от жены
«Будет уголовное дело»: адвокат Кузьмин о проблемах с законом у Орбакайте
В Дании забили тревогу из-за российского корабля у острова Лангеланн
В США рассказали, как Запад воспримет готовность России к дипломатии
Переставшего дышать ветерана СВО реанимировали во время полета в Москву
В Кремле рассказали о действиях Франции в стиле британских пиратов
В Госдуме оценили шансы США передать ракеты Tomahawk Украине
«Уголовный срок»: адвокат Кузьмин о наказании Пугачевой за интервью
«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову»: боец рассказал о пережитом ранении
В Китае назвали точку невозврата в отношениях США и России
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.