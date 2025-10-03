Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 14:19

Сторонница однополых браков возглавила англиканскую церковь

Сара Маллалли стала первой женщиной во главе Церкви Англии

Сара Муллали Сара Муллали Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Король Великобритании Чарльз III официально одобрил кандидатуру епископа Сары Муллали для избрания новым архиепископом Кентерберийским, сообщает пресс-служба правительства. Она станет первой женщиной, занявшей пост главы англиканской церкви за более чем 500-летнюю историю существования должности.

Как сообщается в заявлении, Муллали сменит на посту архиепископа Джастина Уэлби, который занимал должность с 2013 года, но ушел после обвинений в бездействии по отношению к представителям духовенства, которых уличили в насилии над несовершеннолетними.

До принятия сана Муллали занимала должность главного специалиста по сестринскому делу в правительстве Англии, специализируясь на онкологии. В 2002-м году она получила сан священника, а в 2006-м назначена настоятелем группы в церкви. Продвигаясь по карьерной лестнице, в 2015-м году была посвящена в сан епископа, а с 2018 года занимала пост епископа Лондона.

В январе она вступит в должность, став не только первой женщиной-архиепископом, но и самым молодым предстоятелем англиканской церкви в истории: на момент назначения ей будет 63 года. Муллали поддерживала идею благословения однополых союзов в церковной практике. После того как в 2023 году Англиканская церковь официально одобрила эту практику, она охарактеризовала решение как «момент надежды», отметив при этом, что внутрицерковные разногласия по данному вопросу никуда не исчезли.

Ранее сообщалось, что англиканская церковь не одобрила предложение использовать безалкогольное вино и безглютеновый хлеб для причастия. Комиссия заключила, что эти продукты символизируют тело и кровь Христа.

