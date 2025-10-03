Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 09:59

В Госдуме раскрыли значение личного участия Путина в саммите G20

Депутат Говырин: участие Путина в саммите G20 станет сигналом финансовому миру

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев/ РИА «Новости»

Участие президента России Владимира Путина в саммите G20 в Йоханнесбурге станет сигналом международным финансовым организациям, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, визит российского лидера в ЮАР также усилит влияние делегации РФ.

Личное участие главы государства усиливает политический вес делегации. Взаимодействие Путина с лидерами других стран открывает возможность продвижения российских проектов в энергетике, транспорте и цифровых технологиях, а также расширения торговли с партнерами в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Кроме того, участие президента формирует сигнал для международных финансовых структур о том, что Россия сохраняет статус значимого игрока на глобальной арене, — отметил Говырин.

Ранее шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш на полях Генассамблеи ООН заявила, что российская сторона рассчитывает добиться консенсуса по Украине в декларации «Большой двадцатки» в Южно-Африканской Республике. По ее словам, Москва надеется, что отражение конфликта в документе будет сбалансированным и устроит все стороны.

