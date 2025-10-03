Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
03 октября 2025 в 14:14

В Москве на торги выставят оцениваемую в $1 млн картину Брюллова

Картину Брюллова «Диана, Эндимион и сатир» выставят на торги в Москве

Карл Брюллов «Диана, Эндимион и сатир» Карл Брюллов «Диана, Эндимион и сатир» Фото: moscow-auction.ru

Московский аукционный дом сообщил о старте осенних торгов, центральным лотом предстоящего аукциона станет картина Карла Брюллова «Диана, Эндимион и сатир», сообщает РБК. Полотно было создано на основе сюжета из новеллы итальянского поэта Джамбаттиста Касти. Предварительная оценка стоимости данного произведения составляет $1 млн (81 млн рублей).

Все три варианта картины были созданы Брюлловым в конце 1840-х годов. Произведение «Диана, Эндимион и сатир» в свое время получило критические отзывы, а некоторые современники характеризовали его как отвлекающее от фундаментальных задач искусства. В центре полотна изображен обнаженный юноша, спящий на покрывале светло-розового оттенка. Рядом с ним расположена полуобнаженная женская фигура, опирающаяся на левое колено, а с правой стороны изображен обнимающий ее сатир.

Ранее в парижском аукционном доме Osenat оценщик Жан-Пьер Осена обнаружил картину «Христос на кресте», созданную фламандским художником Питером Паулем Рубенсом, который является одним из выдающихся представителей стиля барокко. Это произведение считалось безвозвратно утраченным. Данная картина никогда ранее не выставлялась на арт-рынке и представляет собой значимое открытие для мирового искусствоведения.

