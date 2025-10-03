Американская журналистка выдала информацию о «поясе крепостей» ВСУ WSJ: ВСУ построили 50-километровый пояс крепостей в Донбассе

Вооруженные силы Украины создали 50-километровую линию укреплений в подконтрольной части ДНР, сообщила журналист The Wall Street Journal Джиллиан Кэй Мелкиор. Она пояснила, что фортификационные сооружения называют «поясом крепостей», возведенным для сдерживания российской армии.

Украина создала 31-мильную линию обороны, известную как «пояс крепостей», для препятствования российскому продвижению, — сказано в материале.

Мелкиор посетила населенные пункты в зоне ответственности ВСУ и рассказала о попытках создать заграждения от дронов на дорогах между городами. По ее оценке, эта система далека от идеала, что позволяет российским беспилотникам наносить удары по позициям противника.

Кроме того, военные ВСУ стараются избегать скоплений и маскируют технику. Мелкиор подчеркнула, что оборонительные линии пока не обеспечивают полной защиты от атак с воздуха.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили рассказал, что совместно изготовленные британско-украинские беспилотники будут интегрированы в общеевропейский проект создания «стены дронов». Это делается для укрепления противовоздушной обороны стран НАТО, отметил он.