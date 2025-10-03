Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 13:01

В Китае назвали точку невозврата в отношениях США и России

Sohu: передача Украине Tomahawk станет точкой невозврата в отношениях РФ и США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Решение президента США Дональда Трампа передать Украине американские ракеты Tomahawk станет точкой невозврата в отношениях Вашингтона и Москвы, заявили аналитики китайского портала Sohu. По их словам, такое стратегическое вооружение обычно используется «для сдерживания ключевых оппонентов».

Передача Украине ракет Tomahawk является точкой невозврата в российско-американских отношениях, — подчеркнули эксперты.

Однако, по мнению аналитиков, слова главы Белого дома о поставках ракет могут быть и информационной атакой, потому что в администрации США понимают опасность такого шага. Кроме того, передача оружия в нынешнем виде невозможна, так как снаряды запускают с подводных лодок и авиации, а для этого Вашингтону нужно будет отправить Киеву и их, резюмировали в КНР.

Ранее западные аналитики предположили, что Трампа, вероятно, не сможет выполнить обещание по передаче Украине Tomahawk. Они утверждают, что основным препятствием является назначение текущих запасов: все имеющиеся ракеты уже зарезервированы для ВМС США и других нужд Пентагона.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российские системы «Витязь» и северокорейские комплексы «Пельбит» способны успешно нейтрализовать американские Tomahawk, которые США могут передать ВСУ. По его словам, эти виды вооружения позволят уничтожать места складирования и доставки ракет противника.

США
ракеты
Дональд Трамп
Tomahawk
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дагестане назвали предварительную причину перестрелки
В российском регионе из-за ревности похитили подростка
Легендарную бригаду «Эспаньола» разбивают на части
ВС России за неделю освободили семь населенных пунктов
Россиянам рассказали о пользе одного сезонного фрукта
Нарколог сравнил вред от электронных и обычных сигарет
«Депрессия»: адвокат о состоянии Газманова после похищения у него 600 млн
ПВО сбила пять «Нептунов» и более 900 беспилотников ВСУ за неделю
Кинокритик объяснил кассовый успех «Дракулы» в России
Армия России нанесла массированный удар по газовым объектам Украины
Мужчина оказался на столе хирурга после укуса от жены
«Будет уголовное дело»: адвокат Кузьмин о проблемах с законом у Орбакайте
В Дании забили тревогу из-за российского корабля у острова Лангеланн
В США рассказали, как Запад воспримет готовность России к дипломатии
Переставшего дышать ветерана СВО реанимировали во время полета в Москву
В Кремле рассказали о действиях Франции в стиле британских пиратов
В Госдуме оценили шансы США передать ракеты Tomahawk Украине
«Уголовный срок»: адвокат Кузьмин о наказании Пугачевой за интервью
«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову»: боец рассказал о пережитом ранении
В Китае назвали точку невозврата в отношениях США и России
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.