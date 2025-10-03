В Китае назвали точку невозврата в отношениях США и России Sohu: передача Украине Tomahawk станет точкой невозврата в отношениях РФ и США

Решение президента США Дональда Трампа передать Украине американские ракеты Tomahawk станет точкой невозврата в отношениях Вашингтона и Москвы, заявили аналитики китайского портала Sohu. По их словам, такое стратегическое вооружение обычно используется «для сдерживания ключевых оппонентов».

Передача Украине ракет Tomahawk является точкой невозврата в российско-американских отношениях, — подчеркнули эксперты.

Однако, по мнению аналитиков, слова главы Белого дома о поставках ракет могут быть и информационной атакой, потому что в администрации США понимают опасность такого шага. Кроме того, передача оружия в нынешнем виде невозможна, так как снаряды запускают с подводных лодок и авиации, а для этого Вашингтону нужно будет отправить Киеву и их, резюмировали в КНР.

Ранее западные аналитики предположили, что Трампа, вероятно, не сможет выполнить обещание по передаче Украине Tomahawk. Они утверждают, что основным препятствием является назначение текущих запасов: все имеющиеся ракеты уже зарезервированы для ВМС США и других нужд Пентагона.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российские системы «Витязь» и северокорейские комплексы «Пельбит» способны успешно нейтрализовать американские Tomahawk, которые США могут передать ВСУ. По его словам, эти виды вооружения позволят уничтожать места складирования и доставки ракет противника.